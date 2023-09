La Juventus sacrifica Kostic, scambio lampo: tutti felici e contenti

La Juventus si gioca Filip Kostic come contropartita per arrivare a un big della Premier League

La Juventus ha ritrovato 3 punti preziosi col Lecce che, alla luce della brusca frenata dell’Inter col Sassuolo, rimettono i bianconeri in carreggiata nella corsa ai primi posti della classifica.

Adesso sono solo due i punti di distanza da Milan e Inter che comandano la classifica con 15 punti. La squadra di Allegri non ha brillato nel turno infrasettimanale ma ha portato a casa una vittoria molto significativa, soprattutto per lasciarsi alle spalle la brutta batosta col Sassuolo di pochi giorni prima. Intanto non si fermano le suggestioni di mercato in vista di gennaio.

Uno dei nomi che nelle ultime ore si sta scaldando per la Juventus è quello di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista del Tottenham e della nazionale danese. Il classe ’95 ha un contratto fino al 2025 con gli Spurs ma il rapporto col club non sembra più così idilliaco. L’ex Southampton in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 169 minuti complessivi e avrebbe chiesto maggiore spazio. La voglia di cambiare aria dopo 3 stagioni nel club londinese avrebbe aperto un varco al suo possibile approdo alla Juventus. Il Tottenham difficilmente, però, aprirebbe alla formula del prestito. Non è, invece, escluso che possa accettare l’inserimento di una contropartita tecnica, abbassando la parte fissa. La squadra di Ange Postecoglu ha perso Ivan Perisic per un brutto infortunio ed è alla ricerca di un esterno a tutta fascia. Ecco perché la Juventus potrebbe sfruttare la situazione per inserire nell’affare Filip Kostic.

La Juventus si gioca la carta Kostic per arrivare a Højbjerg: scambio col Tottenham

Il Tottenham ha esigenza di trovare un sostituto di Perisic che dopo aver rimediato la rottura del legamento crociato, dovrà stare lontano dal terreno di gioco per quasi tutta la stagione.

L’ex Inter potrebbe addirittura tornare all’Hajduk Spalato nel mercato di gennaio, così da terminare la propria carriera in Croazia, a casa sua. Gli Spurs devono prendere delle contromisure, inserendo un nuovo giocatore di livello sulla fascia e non è escluso che quel giocatore possa essere Filip Kostic. Già in estate la Juventus aveva seriamente preso in considerazione l’ipotesi di lasciare andare il serbo. Di conseguenza, qualora il Tottenham dovesse farsi avanti, i bianconeri potrebbero proporre uno scambio con Højbjerg, con un conguaglio a favore del club londinese. Al momento si tratta solo di una suggestione e di un’ipotesi plausibile ma ad oggi non c’è nessuna trattativa in ballo.