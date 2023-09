Calciomercato Juventus, Allegri ‘silurato’: 17 milioni di euro

Calciomercato Juventus, c’era l’obiettivo di riportarlo indietro con un costo già deciso: tutti i dettagli della potenziale trattativa.

Il calciomercato estivo è spesso una fase cruciale per i club di calcio, in cui si prendono decisioni importanti sul futuro dei giocatori. Una di queste decisioni ha coinvolto Nicolò Rovella, giovane talento della Juventus, che era stato oggetto di interesse da parte del Monza.

Tuttavia, la Juventus ha optato per una diversa strada, cedendo Rovella alla Lazio in un accordo che coinvolge un prestito di due stagioni e un obbligo di riscatto a 17 milioni di euro.

Rovella e i 17 milioni: Allegri aveva deciso

Galliani, si legge da ‘Il Messaggero’, voleva riportare Nicolò Rovella al Monza in prestito ma la Juventus aveva solo intenzione di monetizzare la sua cessione per non sacrificare uno tra Chiesa e Vlahovic. E anche Allegri avrebbe voluto trattenerlo a tutti i costi perché aveva intuito le sue qualità, ma alla fine l’accordo con la Lazio è stato troppo importante per il bilancio del club bianconero: due stagioni in prestito, poi l’obbligo di riscatto a 17M€.

Il mister aveva riconosciuto il potenziale e un elemento promettente per il futuro. Tuttavia, le decisioni di mercato spesso sono influenzate da molteplici fattori, tra cui le esigenze finanziarie del club che hanno prevalso su questa volontà. La cessione di Nicolò Rovella alla Lazio è stata una decisione importante per la Juventus, influenzata da molteplici fattori, tra cui le esigenze finanziarie del club e la prospettiva di crescita del giovane talento. Sebbene non fosse questo il desiderio iniziale, la Juventus ha scelto di perseguire questa strada, con l’obiettivo di garantire un futuro sostenibile per il club e consentire a Rovella di progredire nella sua carriera calcistica. Il destino di Rovella alla Lazio sarà ora seguito con interesse dai tifosi e dagli appassionati di calcio, mentre il giovane talento cerca di affermarsi nella Serie A.