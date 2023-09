Esonero Allegri, niente Conte: la Juventus ha già calato il tris

Cambio ai vertici in panchina. Ecco quali potrebbero essere i tre profili pronti a sostituire Allegri in caso di addio.

La Juventus, uno dei club più prestigiosi del calcio italiano, sta già guardando al futuro in vista della prossima stagione, e la posizione di allenatore è al centro delle discussioni. Nonostante l’attuale allenatore, Massimiliano Allegri, sia al timone della squadra, alcune voci suggeriscono che la sua permanenza potrebbe giungere al termine già dalla prossima stagione.

Andiamo, dunque, a scorpire quali potrebbero essere i tre profili che, in caso di addio di Allegri, potrebbero già essere pronti per una panchina importante come quella della Juventus.

Tre nomi per il dopo Allegri

Igor Tudor: L’ex difensore della Juventus, Igor Tudor, è uno dei nomi che emerge come possibile candidato per la panchina. La sua conoscenza del club e del calcio italiano potrebbe essere un vantaggio, e ha acquisito esperienza come allenatore in varie squadre, tra cui l’Udinese e poi, soprattutto, il Marsiglia con cui ha raggiunto traguardi importanti. Thiago Motta: Thiago Motta è un allenatore emergente che ha dimostrato il suo potenziale sia da giocatore che come tecnico. La sua visione tattica e la sua esperienza da calciatore possono rappresentare un asset importante per la Juventus che lo potrebbe prendere seriamente in considerazione.

Raffaele Palladino: Palladino ha sorpreso tutti con il suo Monza, nello scorso anno inespettamente, ha dimostrato di essere capace a gestire sfide importanti e di vincerle pure, ricordiamo ad esempio le sfide con la Juventus. Anche lui un ex giocatore bianconero, Raffaele, piace ai piani alti che potrebbero prenderlo in seria considerazione come tecnico giovane e moderno ma con grande cinismo, quello giusto per ambire a panchine importanti come quella della Juventus. Uno dei nomi più noti nel mondo del calcio italiano continua, però, ad essere Antonio Conte, ex allenatore della Juventus e poi dell’Inter, parlando della Serie A. Tuttavia, nonostante le speculazioni e le voci che suggeriscono un possibile ritorno di Conte alla Juventus, sembrano esserci delle smentite su questo Conte bis. Nel calcio, tuttavia, la situazione può cambiare rapidamente, e il “mai dire mai” è una regola non scritta.