Estasi Juventus, triplo colpo Scudetto: incrocio immediato

L’ex giocatore fa il punto sulla situazione bianconera e dando un nome su tutti che vede come possibile trascinatore della squadra.

L’ex calciatore bianconero, Alessio Tacchinardi, ha condiviso le sue opinioni sulla situazione attuale nel calcio italiano in un articolo su ‘La Gazzetta dello Sport’. Ecco un riassunto delle sue dichiarazioni:

Si è parlato soprattutto di questa partenza della Juventus. Per Tacchinardi non è una sopresa e la considera peggiore rispetto all’anno precedente, tenendo conto di quanto è successo in campo e fuori. Ritiene che Allegri abbia una grande determinazione per ottenere la rivincita, ma che il peso dell’ex direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, sia già evidente.

Tacchinardi sottolinea l’importanza di Chiesa

Chiesa come leader: Tacchinardi vede in Federico Chiesa un giocatore capace di sopportare la pressione e di fare la differenza. Ritiene che Chiesa possa portare avanti la squadra ma senza Vlahovic e Milik, ha comunque bisogno di un punto di riferimento e in questo senso Kean può dargli una mano. Tutta la Juventus dovrà dimostrare la propria forza e determinazione.

Vlahovic: Il buon inizio di stagione di Vlahovic influisce sugli equilibri, e secondo Tacchinardi, la Juventus ne risente di più. Tuttavia, ritiene che Chiesa possa essere un punto di riferimento importante per la squadra. In sostanza l’ottimismo dell’ex storico calciatore della Juventus c’è ma bisogna saper rispondere positivamente sul campo sfruttando al massimo le possibilità e la forza di gruppo. Come già anticipato poc’anzi, si ritene che Allegri abbia una grande determinazione per ottenere la rivincita rispetto allo scorso anno e la rosa può dire la sua anche per andare a crede in sogni importanti. L’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions ma mai dire mai per il sogno più ambito dai tifosi: lo scudetto. Legittimo pensarlo quando si parla di Juve anche se quest’anno sarà più difficile di altre stagioni.