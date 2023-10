Zidane-Juventus, telenovela finita: mercato da sogno e ruolo alla Ferguson

Adesso c’è l’ultima suggestione che potrebbe portare la parola fine al sogno di Zidane bianconero. Tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato da ‘France Bleu Provence’, sembra che il leggendario ex calciatore Zinedine Zidane sia stato sondato per un ruolo importante all’interno dell’Olympique Marsiglia. In particolare, si è parlato di un possibile incarico simile a quello ricoperto da Sir Alex Ferguson al Manchester United, ossia quello di Direttore Generale.

Questa interessante prospettiva sarebbe legata all’ipotesi che il club francese venga acquisito da un investitore proveniente dall’Arabia Saudita. Nonostante non siano stati forniti dettagli su nomi o trattative in corso, sembra che, se questa transazione si concretizzasse, Zidane potrebbe avere un ruolo di primissimo piano nel futuro dell’OM.

Zidane e il futuro alla Ferguson all’OM

Attualmente, l’Olympique Marsigilia è di proprietà di Frank McCourt, ma dopo la recente sostituzione dell’allenatore Marcelino con Gennaro Gattuso, la squadra sembra attraversare una fase di incertezza. Se la stagione non dovesse prendere la giusta direzione, l’idea di una cessione del club potrebbe diventare più concreta.

Per i tifosi bianconeri, l’idea di vedere Zidane coinvolto nell’Olympique Marsigilia rappresenterebbe, però, un sogno infranto di vederlo un giorno come prossimo allenatore della Juventus. Nato proprio nella città di Marsiglia, Zidane è una figura iconica del calcio francese e mondiale. La sua presenza in un ruolo dirigenziale potrebbe portare nuova linfa al club e dare speranza ai tifosi francesi ma non sarebbe possibile, a quel punto, farlo tornare a Torino come sperato da gran parte dei suoi supporter ai tempi della Vecchia Signora. Al momento, si tratta solo di voci e speculazioni, e occorrerà attendere ulteriori sviluppi per vedere se Zidane diventerà davvero una figura di riferimento nell’organigramma dell’Olympique Marsigilia. Nel frattempo, i tifosi dovranno accontentarsi di vedere il loro idolo in tribuna al Velodrome, ma l’idea di un coinvolgimento più diretto di Zizou nel futuro del club potrebbe essere un motivo di speranza per i sostenitori dell’OM.