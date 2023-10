De Ligt-Juventus, il ritorno: la formula dell’affare è clamorosa

Ritorno clamoroso con formula altrettanto inaspettata. Ecco cosa la Juventus potrebbe riavere il ‘suo’ centrale di difesa.

L’inizio della stagione calcistica è sempre un periodo cruciale, in cui le squadre si trovano a prendere decisioni importanti riguardo ai propri giocatori e alle strategie di formazione. Un giocatore che attualmente si trova al centro dell’attenzione è l’olandese Matthijs de Ligt, ex capitano dell’Ajax e anche difensore della Juventus, che ora milita nelle file del Bayern Monaco.

L’arrivo di Kim al Bayern Monaco sembra aver cambiato la situazione per De Ligt, riducendo il suo spazio di gioco. Il giovane difensore, nel pieno della sua maturazione, ha vissuto un inizio di stagione difficoltoso, con solo due presenze da titolare, cinque panchine e gli ultimi due match saltati a causa di un infortunio. Questo è stato uno dei peggiori avvii di stagione in carriera per il talentuoso difensore che adesso pensa, addirittura, all’addio.

De Ligt scambio con McKennie: l’idea per il ritorno

Le voci di mercato hanno riportato l’interesse del Barcellona per De Ligt, ma sembra che ci sia un’altra squadra che potrebbe rientrare nella corsa per riportare il difensore in Italia: la Juventus. Il club bianconero sta cercando un terzo difensore di alto livello per affiancare Bremer e Danilo, e De Ligt potrebbe essere una scelta interessante oltre ad essere una certezza.

Tuttavia, il ritorno di De Ligt alla Juventus sembra poter avvenire solo attraverso la formula del prestito. Questo potrebbe aprire la strada a uno scambio di prestiti con Weston McKennie, giocatore americano che conosce bene la Bundesliga. Il Bayern Monaco è alla ricerca di soluzioni a centrocampo, e McKennie potrebbe rappresentare un’alternativa di valore per l’allenatore Tuchel. La Juventus sta chiaramente monitorando attentamente la situazione di De Ligt e potrebbe valutare le diverse opzioni disponibili per riportare il giovane difensore in Italia.