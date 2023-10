Juventus, il padre del calciatore si scaglia contro Allegri: il motivo

Juventuis, il padre del calciatore usa i social per mandare un messaggio chiaro: ecco cosa è successo. Tutti i dettagli del caso.

Il mondo del calcio è noto per suscitare emozioni intense e discussioni appassionate tra i tifosi, e di tanto in tanto, anche i parenti dei giocatori si fanno sentire. È esattamente ciò che è accaduto recentemente quando il padre di Weston McKennie, il centrocampista della Juventus, ha preso posizione su Twitter lanciando un messaggio diretto all’allenatore della squadra, Massimiliano Allegri.

Put Mckennie in the midfield! Weah on the wing! They have proven they play well together in their perspective positions! https://t.co/ia8AtWJXRh — john mckennie (@airborne69) October 2, 2023

Il tweet di McKennie Sr. è stato chiaro e diretto: “Metti McKennie a centrocampo! Weah sull’ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni prospettiche!”

Il papà di McKennie su Twitter: “Mettilo a centrocampo!”

Questo commento è emerso dopo la partita di ieri, tra Atalanta e Juventus, in cui McKennie e Timothy Weah, compagno di squadra di McKennie anche in Nazionale, sembravano avere una buona sintonia durante le partite. La richiesta del padre di McKennie ha immediatamente scatenato discussioni tra i tifosi della Juventus e gli appassionati di calcio in generale.

Alcuni hanno condiviso l’opinione che McKennie e Weah potrebbero essere una coppia vincente per la Juventus, portando freschezza e creatività al centrocampo e all’attacco della squadra. Certamente si tratta di un opione personale che non andrà, sicuramente, a cambiare i piani tattici del mister che sembra avere le idee chiare sul da farsi. La vasta rosa permetterà ad Allegri, più volte, di utilizzare i propri giocatori in base alle necessità. Il pareggio di ieri non porta certamente entusiasmo ma nemmeno rammarico. L’Atalanta ha dato dimostrazione in questi anni di essere una vera e propria grande squadra da affrontare in ogni competizione.