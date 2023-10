“Errore inaccettabile”: caos VAR, vogliono la ripetizione della partita

Dopo il caos successo con il caso del VAR, adesso, il club chiederebbe di ripetere la partita: cosa sta succedendo.

Dopo il fatto successo del caso arbitrale che ha coinvolto il gol non convalidato a Luis Diaz nella partita tra Tottenham e Liverpool è sicuramente stato uno dei momenti più discussi e controversi della settimana nel mondo del calcio.

L’errore dell’arbitro e del VAR ha avuto un impatto significativo sulla partita e ha suscitato reazioni intense da parte dei tifosi e dei club coinvolti. Nel corso della partita, Luis Diaz sembrava aver segnato il gol del vantaggio per il Liverpool, ma il guardalinee aveva alzato la bandierina segnalando un fuorigioco. Successivamente, il VAR è stato consultato, e il replay ha dimostrato che Diaz era in posizione regolare al momento del passaggio e quindi il gol avrebbe dovuto essere convalidato. Tuttavia, a causa di un errore di comunicazione fra l’arbitro in campo e il VAR, la decisione non è stata presa correttamente, portando a una ripresa della partita sul risultato di 0-0. Adesso il Liverpool, contrariato dalla situazione, vorrebbe far ripetere il match.

Caso Var: il Liverpool chiede di rigiocare la partita

L’associazione degli arbitri inglesi ha riconosciuto l’errore e ha ammesso la propria colpa in questo caso. Questo episodio ha fatto emergere preoccupazioni sulla gestione delle decisioni VAR e sulla necessità di migliorare il processo decisionale per evitare errori simili in futuro.

Il Liverpool, come riportato da ‘Calcioefinanza’, avrebbe già risposto in modo deciso attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, sottolineando la necessità di garantire la trasparenza e la revisione delle decisioni VAR. Hanno criticato il fatto che il caso sia stato classificato come un “errore umano significativo” e hanno sottolineato l’importanza di risolvere tali situazioni in modo appropriato. Inoltre, hanno annunciato l’intenzione di esplorare le opzioni disponibili, incluso il ricorso contro il risultato della partita, al fine di ottenere giustizia.