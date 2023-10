Ultimo round Juventus-Cristiano Ronaldo: ore infuocate

Domani ci sarà la nuova udienza per il caso relativo a Cristiano Ronaldo, ecco cosa potrebbe succedere in dettaglio.

Nella battaglia legale in corso tra Cristiano Ronaldo e la Juventus, il calcio mondiale è in attesa di una nuova udienza che si terrà domani.

Il motivo principale di questa disputa riguarda una somma considerevole di denaro, stimata intorno ai 20 milioni di euro, che il calciatore portoghese sostiene di non aver ricevuto dal club durante il periodo critico della pandemia da COVID-19. Tuttavia, emerge che un documento firmato precedentemente da Ronaldo potrebbe giocare a sfavore delle sue pretese.

Udienza Ronaldo-Juventus: c’è una novità

Durante il 2020 e il 2021, il calcio mondiale ha subito notevoli sconvolgimenti a causa della pandemia da COVID-19. Le società calcistiche hanno lottato per sopravvivere finanziariamente, riducendo le spese e cercando di mantenere i propri bilanci in equilibrio. La Juventus, una delle squadre più prestigiose d’Europa, non è stata un’eccezione. In questo contesto, Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più celebri e pagati al mondo, ha sollevato una controversia legale sostenendo che il club non ha onorato parte del suo stipendio, che ammonta a circa 20 milioni di euro, durante il periodo del COVID-19.

Tuttavia, nelle ultime ore, è emerso un elemento chiave che potrebbe complicare la situazione di Ronaldo. Si tratta di un documento firmato dal calciatore stesso, il quale potrebbe sostenere la posizione della Juventus. Secondo le indiscrezioni, questo accordo firmato in precedenza potrebbe dimostrare che Ronaldo era consapevole delle condizioni finanziarie del club e aveva accettato di rinunciare a una parte del suo stipendio durante la pandemia. La Juventus, a sua volta, sembra essere determinata a difendere la sua posizione e a dimostrare la validità di questo documento. La squadra ha sottolineato più volte il proprio rispetto per Ronaldo come uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, ma ha anche sottolineato la necessità di rispettare gli accordi stipulati.