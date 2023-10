Juventus, parla il padre del difensore: “Contenti di Allegri, vogliamo solo la Juve”

Il padre del difensore ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sull’inserimento del gioiello alla Juventus

La Juventus sta provando ad affidarsi anche quest’anno ai giovani della Next Gen che dovranno crescere in fretta per colmare alcune lacune presenti nella rosa.

I vari Fagioli, Miretti, Iling-Junior dovranno cercare di dare l’apporto necessario per dare alternative ad Allegri. Altri nuovi talenti stanno sbocciando dalla Next Gen, uno di questi è il difensore olandese, Dean Huijsen, approdato a Torino dal Malaga nel 2021 ed entrato nelle ultime settimane nel giro della prima squadra. Huijsen è stato convocato più volte da Allegri, se pur non abbia ancora debuttato in Serie A. In proiezione, però potrebbe diventare uno dei nuovi punti fermi della retroguardia bianconera.

Parla il papà di Huijsen: “L’unico club in cui vogliamo essere è la Juventus”. Poi un retroscena sul mercato

Donny Huijsen, papà del giovane difensore bianconero Dean Huijsen, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Parole rivolte naturalmente al figlio e al suo inserimento nella Juventus, club in cui milita dal 2021. Di seguito le parole del papà del difensore classe 2005: “Allegri parla tanto dentro e fuori dal campo, gli sta insegnando gli ultimi passi per diventare un giocatore della prima squadra. Ora bisogna abituarsi alla differenza tra il calcio giovanile e quello professionistico, ma questo è un percorso di crescita dove si impara di giorno in giorno. Siamo molto contenti del mister e speriamo che Dean possa fare presto il suo debutto ufficiale in prima squadra“. Il padre del giovane difensore ha svelato anche alcuni retroscena di mercato che avrebbero potuto allontanare Huijsen da Torino. Alla fine la volontà della famiglia e dello stesso ragazzo ha avuto la meglio: “C’erano anche alcuni grandi club che seguivano da vicino la situazione, ma in realtà non avevano alcuna possibilità. L’unico club in cui vogliamo essere è la Juve e non pensiamo che possa essere in un club migliore adesso rispetto a qui”.