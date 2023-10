L’argentino vola al Real Madrid: notte fonda Juventus

Il Real Madrid si inserisce per il gioiello argentino e intralcia i piani della Juventus: ecco di chi si tratta

La Juventus è a lavoro per preparare il derby di campionato contro il Torino e per lasciarsi alle spalle le critiche ricevute dopo il pareggio a Bergamo contro l’Atalanta pochi giorni fa.

La società intanto continua a lavorare in chiave mercato per cercare delle potenziali occasioni in ottica giugno ma già in vista della sessione invernale di gennaio. In estate i bianconeri non sono riusciti a muoversi con costanza sul mercato, inserendo il solo Timothy Weah. Giuntoli, però, è a lavoro costantemente per trovare nuovi guizzi e di recente ha sondato il terreno per un talento argentino che, però, anche questa volta vede come ostacolo principale la presenza del Real Madrid.

Juventus, il Real punta lo stesso talento: occhi su Gianluca Prestianni

Come sottolineato da fichajes.net, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul giovane esterno del Vélez Sarsfield, Gianluca Prestianni, 17enne di grande talento e Dale prospettive luminose.

Florentino Perez ha già mosso passi concreti per avviare una trattativa, monitorando il giocatore attraverso lo staff di osservatori che lo stanno seguendo da vicino. Prestianni si è rivelato uno dei prospetti più entusiasmanti del calcio argentino, mostrando grandi doti tecniche ma anche velocità e propensione all’attacco. Il classe 2006 predilige il ruolo di ala destra ma anche a sinistra ha dimostrato di esprimersi bene. Il Real Madrid è consapevole che, con il contratto in scadenza a dicembre 2024, le possibilità di prelevarlo in tempi brevi sono concrete. Tra poco più di un anno il 17enne andrà in scadenza col Velez Sarsfield che non vuole rischiare di perderlo a parametro zero. Il Real negli ultimi anni ha completamente rivoluzionato la propria rosa, mettendo un punto con il passato, guardando al futuro con grande lungimiranza: da Vinicius a Rodrygo, da Camavinga a Tchouameni, da Arda Guler a Jude Bellingham.

Una grande quantità di calciatori molto giovani ma già pronti a guidare i blancos al successo. Proprio per questa capacità di individuare i migliori talenti su piazza, non è escluso che anche per Gianluca Prestianni possa esserci in serbo lo stesso destino. Si tratta di un classe 2006, lo stesso anno di Endrick, altro talento già acquisito dal Real Madrid che lo ha acquistato dal Palmeiras e lo preleverà a luglio 2024.