Juventus, Allegri sorride a metà: le ultime su Vlahovic e Milik in vista del derby

Allegri può sorridere a metà in vista del derby col Torino: le ultime su Milik e Vlahovic

Nella settimana delle coppe europee, la Juventus può sfruttare gli allenamenti in più per preparare al meglio la gara di campionato contro il Torino, derby in programma sabato 7 ottobre alle 18:00.

In vista del derby della Mole, Massimiliano Allegri può sorridere in parte in merito al recupero di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco sembra pienamente recuperato e arrivano segnali positivi da parte dello staff medico a pochi giorni dalla gara di campionato. Situazione differente, invece, per Dusan Vlahovic. In vista del derby contro il Torino, la Juventus si è allenata anche nella mattina di mercoledì 4 ottobre e Massimiliano Allegri può sorridere, ma solo in parte. Arkadiusz Milik ha lavorato in gruppo e torna a disposizione dell’allenatore toscano in vista del match contro i granata.

Juventus: Milik torna in gruppo, Vlahovic lavora ancora a parte

L’attaccante polacco aveva saltato l’ultima gara contro l’Atalanta per un problema fisico che lo aveva costretto a rimanere fuori, non andando neppure in panchina.

Nella giornata di oggi, però, Milik è tornato pienamente in gruppo e si prepara a dare il suo contributo nel big match di campionato contro il Toro. Anche Dusan Vlahovic aveva saltato la trasferta di Bergamo. A differenza di Milik, però, il serbo non è ancora pienamente recuperato. Il centravanti serbo, a differenza di Milik, si è allenato a parte, svolgendo un lavoro personalizzato. L’ex Fiorentina non sembra ancora aver recuperato a pieno e, dopo aver saltato l’ultima gara di campionato contro la Dea di Gasperini, il rischio è che possa saltare anche il derby col Torino. In questo momento la sensazione è che Allegri possa affidarsi nuovamente a Federico Chiesa e Moise Kean, con Milik pronto a subentrare. Anche qualora Vlahovic dovesse recuperare, è probabile che possa partire dalla panchina. Nelle prossime sedute di allenamento arriveranno nuovi aggiornamenti sull’attaccante bianconero. Assente anche Filip Kostic per un leggero fastidio alla caviglia. Nella giornata di oggi non è sceso in campo alla Continassa ma già da domani potrebbe tornare in gruppo.