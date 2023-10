Smacco al Napoli clamoroso: colpaccio Juventus, fa tutto Giuntoli

Calciomercato Juventus, un colpo a sorpresa che da Napoli potrebbe portarlo a Torino? Potrebbe risolverla Giuntoli: i dettagli.

La situazione contrattuale di Piotr Zielinski con il Napoli sta diventando sempre più incerta, poiché il centrocampista polacco è in scadenza di contratto alla fine della stagione e non ha ancora ricevuto una chiamata dai dirigenti del Napoli per discutere il rinnovo, adesso, potrebbe rappresentarsi quell’occasione più unica che rara per la Juventus.

Attualmente, Zielinski guadagna 4,5 milioni di euro all’anno, ma sembra che il Napoli sia intenzionato a ridurre significativamente il suo stipendio. Questa situazione ha aperto la porta a speculazioni sul suo futuro, con il nome del calciatore che è stato accostato anche alla Juventus, laddove, come direttore sportivo, c’è proprio l’ex Napoli Cristiano Giuntoli.

Zielinski occasione da Napoli: fa tutto Giuntoli

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Juventus potrebbe cercare di sfruttare l’incertezza che circonda il futuro di Zielinski per tentare di acquisirlo a parametro zero. Il centrocampista polacco è un talento consolidato che potrebbe aggiungere qualità e profondità al centrocampo della Juventus. La società bianconera, con una squadra in costante evoluzione, potrebbe vedere in Zielinski un possibile rinforzo per il suo centrocampo. Tuttavia, la competizione per il suo ingaggio potrebbe essere accesa, dato che altri club potrebbero essere interessati a un giocatore del suo calibro a parametro zero.

Il futuro di Zielinski resta dunque incerto, ma è probabile che nelle prossime settimane si intensificheranno le trattative e le speculazioni sul suo destino. I tifosi del Napoli saranno ansiosi di vedere se il club riuscirà a trattenere uno dei suoi giocatori chiave, mentre i sostenitori della Juventus potrebbero guardare con interesse a questa possibile opportunità di mercato anche perché lo stesso Giuntoli lo conosce molto bene e potrebbe essere la chiave di questa trattativa, rimaniamo in attesa per ulteriori novità.