Mollato dal Real Madrid: la Juventus se lo aggiudica per gennaio

Il Real Madrid decide di liberarlo già a gennaio: strada spianata per la Juventus che può portarlo a Torino già a gennaio

Il mercato dei bianconeri potrebbe accendersi a gennaio con un grande colpo ad effetto che riaccenderebbe l’entusiasmo dei tifosi.

Cristiano Giuntoli è a lavoro per regalare a Massimiliano Allegri nuovi rinforzi già durante la sessione invernale, così da poter dare una sterzata netta alla stagione. I bianconeri hanno mostrato già in queste prime giornate diverse lacune in alcuni reparti, oltre che nelle idee di gioco. Il centrocampo è sembrato piuttosto debole e povero di alternative. Una rosa poco profondo, se pur abbia solo l’impegno del campionato. Anche sulle corsie Allegri sta adattando giocatori come Weah e McKennie, in assenza di veri esterni di ruolo. Proprio in questa zona di campo la dirigenza bianconera sta valutando diversi profili e uno di questi arriva dal Real Madrid.

Juventus, il Real Madrid libera Lucas Vazquez a gennaio

Ormai da tempo la Juventus è sulle tracce di Lucas Vazquez e sta monitorando la sua situazione col Real Madrid, in attesa di fare la propria mossa.

L’esterno spagnolo classe ’91 è in scadenza con i blancos a giugno 2024 e con l’addio di Carlo Ancelotti a fine stagione, anche la permanenza di Vazquez a Madrid è piuttosto complicata. Nelle ultime stagioni ha perso terreno nelle gerarchie, se pur rimanga un giocatore molto prezioso per ‘Carletto’, per la capacità e l’abitudine di affrontare certe partite e certi palcoscenici. Non dimentichiamo che parliamo di un calciatore capace di vincere ben 4 Champions League e 3 campionati spagnoli. Una vita al Real Madrid, sin dalle giovanili, interrotta solo da una stagione in prestito all’Espanyol. Adesso si avvicina l’addio di uno dei veterani del club spagnolo.Come riportato da El Nacional, il Real Madrid avrebbe fatto capire di non voler rinnovare il giocatore. Anzi, Florentino Perez è intenzionato a lasciarlo partire gratis già a gennaio. Occasione davvero ghiotta per la Juventus di portare Lucas Vazquez a Torino già a gennaio. Un colpo che darebbe una sterzata alla stagione con un rinforzo di assoluto livello.