Calciomercato Juventus, addio Chiesa: scambio alla pari in Premier

Offerta pazza dalla Premier League, ecco perché, adesso, Chiesa potrebbe essere conteso dalla big inglese: i dettagli dell’operazione.

Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, sembra essere al centro dell’attenzione del Manchester United, uno dei club più prestigiosi e ricchi del calcio inglese. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘The Sun’, il club della Premier League starebbe valutando seriamente l’idea di acquistare il talentuoso esterno italiano durante la prossima finestra di mercato estiva.

L’interesse del Manchester United nei confronti di Federico Chiesa è stato alimentato dalla volontà di rinforzare la rosa dopo una stagione altalenante. Jadon Sancho, acquistato la scorsa estate dal Borussia Dortmund per una cifra considerevole, non ha ancora raggiunto le aspettative, e il club inglese sembra essere alla ricerca di una nuova opzione offensiva.

Chiesa al Manchester United per 60 milioni ma c’è anche l’ipotesi scambio

Secondo le indiscrezioni, i Red Devils sarebbero disposti a mettere sul tavolo un’offerta sostanziosa di 60 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il proprio assistito. Questa cifra rappresenterebbe una valutazione significativa per il giocatore italiano, il cui valore di mercato è cresciuto notevolmente grazie alle sue prestazioni in Serie A e alla sua partecipazione agli Europei con la Nazionale italiana, da autentico protagonista. La suggestione, però, potrebbe essere anche un ipotetico scambio con Sancho, profilo che piace ai bianconeri e che non ha ancora brillato al Manchester nonostante la giovane età. Il giovane potrebbe essere la pedina di scambio ideale.

Federico Chiesa, con le sue abilità tecniche, la velocità e la capacità di segnare gol cruciali, sembra essere un adattamento ideale per il calcio inglese e per il Manchester United. Tuttavia, sarà interessante vedere come la Juventus risponderà all’offerta e se il giocatore stesso sarebbe interessato a un trasferimento in Premier League. Nonostante l’interesse del Manchester United, la Juventus potrebbe decidere di trattenere Chiesa a Torino, considerandolo uno dei pilastri del loro progetto futuristico. Resta da vedere come si evolverà questa vicenda e se il calciatore italiano sarà destinato a vestire una maglia diversa nella prossima stagione. Gli amanti del calcio ma soprattutto i supporter della Vecchia Signora staranno sicuramente con il fiato sospeso mentre attendono sviluppi ulteriori su questa possibile trattativa.