“Sconfitta a tavolino e penalizzazione”: bufera in Serie A

Caos in Serie A? Ecco cosa potrebbe succedere. Ne ha parlato direttamente il legale Lubrano a Radio Punto Nuovo.

Nella massima divisione italiana di calcio, Serie A, due club rischiano una penalizzazione a seguito del dibattito riguardante la partecipazione alla Supercoppa Italiana. L’Avvocato Lubrano parla della situazione a ‘Radio Punto Nuovo’.

Negli ultimi giorni, il Napoli è stato al centro dell’attenzione a causa della sua posizione riguardo alla Supercoppa Italiana. La situazione è cambiata quando l’Arabia Saudita ha richiesto un cambiamento delle date della competizione, spostandola dal 21 al 25 gennaio a Riad. Il cambiamento è stato ratificato durante l’Assemblea di Lega, ma Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarato con forza di non voler giocare in Arabia Saudita, affermando che il contesto geopolitico non lo consentirebbe. Questa stessa posizione è stata sostenuta anche dalla Fiorentina di Commisso. L’Avvocato Enrico Lubrano ha dichiarato a ‘Radio Punto Nuovo’ che, adesso, esisterebbe il rischio di penalizzazione in caso di mancata partecipazione alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. In particolare, ha affermato che la sanzione prevista sarebbe la “sconfitta a tavolino” e un punto di penalizzazione in campionato.

Caos Supercoppa: “Rischio penalizzazione”

L’Avvocato Lubrano, nell’intervento, ha anche sottolineato che questa penalizzazione sarebbe contestabile. Potrebbe essere revocata in caso di “cause di forza maggiore“, che potrebbero sussistere considerando la situazione di guerra in Israele e la crisi in Medio Oriente. Ha inoltre menzionato il principio di omogeneità, il quale potrebbe essere utilizzato per contestare eventuali punti di penalizzazione in campionato.

Infine, Lubrano ha sottolineato che la posizione di Napoli e Fiorentina è comprensibile, specialmente alla luce del cambiamento di calendario e delle tensioni in corso in Israele, che potrebbero essere considerate una causa di forza maggiore in caso di mancata partecipazione. Staremo a vedere cosa succederà e cosa verrà deciso in vie ufficiali.