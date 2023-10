Clausola da 54 milioni di euro: colpo gobbo Juventus

Calciomercato Juventus, adesso, Giuntoli potrebbe mettere a segno un colpo importante dal valore già significativo.

La Juventus, alle prese con le questioni legate a Nicolò Fagioli e Paul Pogba, sta già progettando il mercato di gennaio, con un’attenzione speciale rivolta alla difesa, il reparto che i bianconeri voglio rinforzare. Tra i nomi che circolano, emerge la suggestione di Juan Foyth come possibile acquisto.

La pausa per gli impegni delle Nazionali non ha portato buone notizie per la Juventus, ma i problemi non sono legati agli impegni internazionali dei giocatori. Dopo la conferma della positività di Paul Pogba e l’attesa della sua sanzione, è emerso anche il caso di Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista bianconero è sotto indagine per scommesse illecite, rischiando una squalifica significativa. La situazione è difficile da digerire per il club e l’allenatore Massimiliano Allegri. Tuttavia, i legali di Fagioli mantengono un atteggiamento sereno, sottolineando la trasparenza e la cooperazione del giocatore con le autorità giudiziarie. La situazione è in evoluzione, ma la Juventus deve guardare avanti, concentrandosi sul mercato di gennaio e cercando rinforzi, soprattutto in difesa. Tra i nomi che circolano come possibile acquisizione, spicca quello di Juan Foyth.

Foyth rinforzo per la difesa per gennaio

L’argentino, legato al Villarreal da un contratto fino al giugno 2026, è noto per la sua versatilità, essendo in grado di giocare sia come centrale che come esterno destro in difesa. Nonostante ciò, le ultime indiscrezioni indicano che al momento non ci sono movimenti concreti da parte della Juventus per portare il 25enne al club bianconero ma c’è comunque un grande interesse oltre a delle attente valutazioni.

Una delle sfide principali è rappresentata dalla clausola rescissoria presente nel suo attuale contratto con il Villarreal, fissata a 54 milioni di euro. Anche se una partenza a gennaio non è esclusa, l’operazione si prospetta costosa, e sarà necessario un notevole lavoro diplomatico per portare Foyth a Torino.