Affare choc, gratis alla Juventus: la trattativa è già ‘scritta’

La Juventus valuta il ritorno a sorpresa di un attaccante già a gennaio, ma c’è una condizione specifica

Cristiano Giuntoli sta già ragionando in ottica gennaio per cercare di regalare a Massimiliano Allegri dei rinforzi importanti che possano dare una sterzata alla stagione.

In estate il mercato bianconero è stato decisamente povero di colpi e l’unico innesto vero e proprio è stato quello di Timothy Weah, oltre ai ritorni di Weston McKennie e Arkadiusz Milik. I nomi valutati nel corso dell’estate non hanno trovato lo sbocco concreto per trasformarsi in vere e proprie trattative. Ad oggi la Juventus sta sondando il terreno per tanti profili, soprattutto a centrocampo. Da quelli più esperti e pronti come Thomas Partey e Jorginho, ai talenti più interessanti de momento come Khephren Thuram, Habib Diarra e Manu Koné. Nella lunga lista per rinforzare il centrocampo c’è anche Emile-Pierre Hojbjerg, ma anche Lazar Samrdzic e Youssouf Fofana. Anche nel reparto offensivo, però, la Vecchia Signora sta facendo diverse valutazioni. L’ultima idea della Juventus per gennaio sarebbe quella di riportare a Torino Federico Bernardeschi. Un giocatore che Allegri ha sempre ammirato, sfruttandolo in varie zone del campo nel corso delle stagioni.

Juventus, Bernardeschi idea per gennaio: ma solo in prestito

Come confermato da Tuttomercatoweb, non è escluso il nuovo matrimonio tra Federico Bernardeschi e la Juventus già a gennaio.

La condizione per la buona riuscita dell’operazione, però, sarebbe il trasferimento esclusivamente in prestito fino a giugno 2024. L’ex Fiorentina veste ancora la maglia del Toronto FC e sta vivendo la sua seconda stagione in MLS. Il classe ’94 è ancora nel pieno della carriera e tornerebbe volentieri in Italia, ancor di più alla Juventus, squadra che lo ha lanciato anche in nazionale. Dopo 5 stagioni in bianconero caratterizzate da 3 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 supercoppe italiane, Bernardeschi ha lasciato Torino nel 2022 per trasferirsi in America. L’attaccante campione d’Europa in carica ha un contratto col club canadese fino al 31 dicembre 2026 ma la Juventus starebbe valutando l’ipotesi di riportarlo in Italia già a gennaio. Per Allegri sarebbe un rinforzo certamente non da sottovalutare, se pur naturalmente l’età non sia più quella di un ragazzino alle prime armi. In questa stagione ha collezionato 5 gol e 2 assist in 30 partite, dimostrando di avere ancora diverse carte da giocare.