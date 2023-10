Juventus, Chiesa lascia il ritiro della Nazionale: il motivo

Juventus, Federico Chiesa lascia il ritoro della nazionale, il motivo svelato: tutti i dettagli della situazione.

Una notizia che delude i tifosi italiani: Federico Chiesa lascerà il ritiro della nazionale italiana e farà ritorno al suo club, non essendo in grado di recuperare in tempo per la partita di martedì a Wembley. Questo annuncio rappresenta una perdita significativa per la squadra azzurra, che sperava di avere uno dei suoi talenti più brillanti a disposizione per un’importante sfida.

Chiesa farà ritorno al suo club, la Juventus, per ricevere ulteriori cure mediche e iniziare il percorso di recupero. La decisione di farlo tornare al club di appartenenza è stata presa con l’obiettivo di accelerare il suo recupero e garantire che sia al meglio delle condizioni per le sfide future, sia con la Juventus che con la nazionale italiana.