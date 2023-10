Sbattuto fuori, intreccio Mondiale: De Paul ‘consegnato’ alla Juve

Adesso, il direttore sportivo Giuntoli potrebbe trovarsi davanti ad una grande opportunità nel mercato prossimo.

La Juventus si trova in una situazione critica a centrocampo, con Paul Pogba fuori per una controversa vicenda di doping e Nicolò Fagioli in attesa di chiarire la sua posizione nel caso delle scommesse. La squadra bianconera è alle prese con un’emergete vera e propria problematica a centrocampo, e il tecnico Massimiliano Allegri sta cercando soluzioni per rafforzare la squadra.

È evidente che, a gennaio, la Juventus avrà bisogno di rinforzi in questa zona chiave del campo. Ecco perché Cristiano Giuntoli, il Direttore Sportivo bianconero, è già all’opera per trovare l’opportunità giusta: un calciatore esperto e pronto per fare la differenza da subito. La Serie A è la priorità, poiché il periodo di adattamento sarebbe minore rispetto a un giocatore proveniente da campionati diversi. Un nome che risponde a questa descrizione è Rodrigo De Paul, attualmente all’Atletico Madrid ma disponibile a un trasferimento a stagione in corso.

De Paul ritorna protagonista in Serie A: opzione per gennaio

Tuttavia, un colpo di fortuna per la Juventus sembra essere in arrivo direttamente da Parigi, dove Luis Enrique, l’allenatore del Paris Saint-Germain, sta vivendo un periodo complicato. Il tecnico spagnolo sembra aver escluso Fabian Ruiz, ex Napoli, dalle sue scelte e questo potrebbe significare che il centrocampista spagnolo è sul mercato. Fabian Ruiz è stato spesso associato anche alla Juventus. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.com’, il centrocampista spagnolo sembra essere finito nel mirino di Diego Simeone e dell’Atletico Madrid. I Colchoneros stanno cercando di realizzare un grande colpo, approfittando della volontà del giocatore di cambiare squadra e della disponibilità del PSG a cederlo in prestito o a titolo definitivo a un prezzo scontato.

Un possibile affare che potrebbe, dunque, portare all’addio di De Paul a Madrid, aprendo così la porta a un possibile trasferimento alla Juventus. L’argentino è stato spesso associato ai bianconeri, e il prossimo gennaio potrebbe essere il momento giusto per il suo arrivo sotto la Mole.