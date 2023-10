Non torna più indietro: addio Juventus, vola in MLS

Sogno infranto. Il giocatore, adesso, potrebbbe lasciare il calcio europeo per volare, direttamente, in MLS: i dettagli.

Come scrivono dal portale estero ‘Fichajes’, Sergi Roberto, un nome legato al FC Barcellona da quasi quindici anni, continua a dimostrare una notevole professionalità nonostante il suo ruolo sempre più marginale all’interno del club catalano.

Tornato in campo durante il secondo tempo della partita contro il Porto, dopo essere stato assente per tre partite intere, Sergi Roberto ha dimostrato di essere ancora devoto ai colori blaugrana. Questa sua assenza è diventata ancor più evidente considerando le carenze nel centrocampo del Barcellona, un’area in cui Sergi Roberto ha dimostrato di essere un giocatore decisivo durante la scorsa stagione, soprattutto nel Clásico contro il Real Madrid, una partita che ha suggellato il titolo della Liga.

Sergi Roberto lascia Barcellona e vola in MLS

Il contratto di Sergi Roberto con il Barcellona scade nel giugno 2024, il che lo ha portato a iniziare a esplorare le sue opzioni per il futuro una volta terminato il suo lungo periodo al club blaugrana, dove ha giocato ben 355 partite ufficiali in 14 stagioni. Secondo quanto riportato dal giornale ‘MundoDeportivo’, mentre si avvicina al suo 32esimo compleanno a febbraio, il giocatore catalano ha dimostrato interesse per la Major League Soccer (MLS) negli Stati Uniti, spinto dalla crescita costante del campionato e con gli occhi puntati sulla Copa America 2025 e la Coppa del Mondo 2026, che si terrà in Nord America, con Messico e Canada come co-organizzatori.

Non è la prima volta che Sergi Roberto dimostra interesse per questa competizione. In passato, ha già espresso la sua ammirazione per gli Stati Uniti, in particolare per New York, una città che ha visitato più volte. La sua padronanza dell’inglese faciliterebbe il suo adattamento, e, dunque, dovesse confermarsi questa scelta diventerebbe un cosiddetto sogno infranto per i vari club che l’avevano sondato come potenziale rinforzo, fra questi c’era anche la Juventus.