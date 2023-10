Scommessopoli, la bufera è infernale: “Classifica riscritta”

La situazione riguardo a ‘Scommessopoli’ potrebbe avere drastiche ripercussioni sulla classifica: i dettagli della situazione.

L’inchiesta sulle scommesse sta scuotendo il mondo del calcio italiano, gettando un’ombra di incertezza sulla Serie A e i suoi club. L’indagine, condotta dalla Procura di Torino, ha inizialmente coinvolto il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, ma si è estesa a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, generando preoccupazioni tra i club e gli appassionati di calcio.

Il caso ha preso una piega inaspettata, coinvolgendo non solo calciatori ma anche altri tesserati. Secondo alcune anticipazioni lanciate dal re dei paparazzi ‘Fabrizio Corona’, potrebbero essere decine le persone coinvolte nell’inchiesta. Se tali accuse venissero confermate dagli inquirenti, potrebbero rappresentare un terremoto nel mondo del calcio italiano, con potenziali ripercussioni sulla Serie A e oltre. In risposta all’indagine, la FIGC ha deciso di far tornare i calciatori coinvolti ai rispettivi club, lasciando Coverciano prima della sfida contro Malta. L’inchiesta ha innescato preoccupazioni riguardo all’equilibrio e alla serenità del campionato, soprattutto in caso di coinvolgimento di dirigenti di club. Il noto giornalista ‘Paolo Bargiggia’, in un intervento esclusivo al canale Twitch di ‘Tv Play’ è intervenuto così sulla questone.

Bargiggia ha sottolineato la sua preoccupazione riguardo al coinvolgimento di dirigenti, affermando che ciò potrebbe comportare una “Responsabilità oggettiva dei club” e portare a una situazione simile a quella vissuta dalla Juventus lo scorso anno. In tal caso, le classifiche potrebbero essere riscritte, aprendo le porte a potenziali penalizzazioni e complicazioni legali. Tuttavia, Bargiggia esprime una prospettiva leggermente più ottimista per i calciatori coinvolti, suggerendo che, con la collaborazione di un gran numero di giocatori e la dimostrazione di buona fede, le sanzioni potrebbero essere meno severe. La situazione rimane fluida e in evoluzione, con l’attenzione del mondo del calcio concentrata sull’evolversi dell’inchiesta e sulle possibili conseguenze per il campionato italiano.