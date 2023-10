Cinquanta milioni di euro: batosta Juventus, lo acquista subito il Real

Calciomercato Juventus, il Real Madrid si muove per l’operazione da 50 milioni di euro: i dettagli della situazione.

Il Real Madrid sta preparando un’offerta per ingaggiare la giovane promessa del Benfica, Antonio Silva, secondo i media spagnoli ‘Defensa Central’, i Merengues cercano rinforzi nel ruolo di difensore centrale in vista del mercato estivo del 2024, e Florentino Pérez sarebbe disposto a sborsare una cifra considerevole, circa 50 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni della giovane promessa.

Antonio Silva è emerso come una delle sensazioni del calcio giovanile in Europa ed è riuscito a imporsi nella prima squadra del Benfica nonostante la sua giovane età. Ha iniziato la sua carriera giovanile al CF Os Repesenses prima di un breve periodo al Viseu United, ma la sua vera svolta sulla scena calcistica è arrivata dopo essere passato al Benfica.

50 milioni al Benfica: Real fa sul serio per Antonio Silva

Il giovane prodigio ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2022 e da allora ha fatto passi da gigante. A 19 anni ha già lasciato il segno nella nazionale portoghese e ha giocato più di 50 partite con il Benfica, contribuendo con sei gol al suo bottino. Questa rapida evoluzione non è passata inosservata e ha attirato l’interesse di diversi club di spicco. Squadre di Premier League come Liverpool e Manchester United tengono d’occhio Silva da tempo, ma recenti notizie suggeriscono che il giovane difensore non ha intenzione di unirsi a nessun club inglese. Il suo desiderio, invece, sarebbe quello di approdare al Real Madrid, e l’interesse sembra essere reciproco.

Il Real Madrid ha solide ragioni per essere interessato ad Antonio Silva poiché sta attualmente affrontando una crisi di infortuni nella sua squadra, con giocatori del calibro di Eder Militao, David Alaba e Nacho fuori gioco. Antonio Rüdiger è l’unico difensore centrale disponibile e in buona forma nella rosa del Merengue, e la necessità di un giovane difensore a lungo termine è evidente. Anche se non è chiaro se un’offerta di 50 milioni di euro sarà sufficiente per garantire la firma di Silva, dato che è stato detto che la sua clausola rescissoria potrebbe superare i 100 milioni di euro. Il Real Madrid sembra disposto a fare uno sforzo maggiore per il promettente difensore centrale portoghese nel tentativo di rafforzare la propria linea difensiva.