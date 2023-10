Firma il rinnovo ma se lo prende il Bayern: bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, adesso si prospetta l’ipotesi del rinnovo e, quindi, l’addio all’opzione bianconera perché c’è un’altra squadra.

Il Bayern Monaco è in procinto di effettuare una mossa audace nel mercato dei trasferimenti, con l’obiettivo di acquisire il talentuoso centrocampista Manu Koné dal Gladbach.

Koné, il cui contratto con il club tedesco scadrà il 30 giugno 2026, sembra avere una clausola contrattuale che potrebbe permettere il suo trasferimento durante il mercato invernale, e il prezzo proposto oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro. L’interesse del Bayern per Manu Koné è stato ulteriormente rafforzato da una raccomandazione diretta del famoso allenatore Thomas Tuchel. Questo dimostra la determinazione del Bayern Monaco, campione della Bundesliga, a rafforzare ulteriormente la sua rosa e a garantirsi l’arrivo di un giovane talento come Koné. Tuchel ha evidentemente individuato in Koné un giocatore che potrebbe contribuire in modo significativo al successo futuro del Bayern.

Koné al Bayern: addio all’opzione bianconera

Nonostante l’interesse del Bayern, la concorrenza per il talentuoso centrocampista francese è agguerrita. Il Liverpool, sotto la guida di Jürgen Klopp, è anch’esso interessato a Manu Koné. Il club di Anfield ha chiaramente identificato il centrocampo come un’area in cui desidera rafforzarsi, e Koné sembra essere uno dei principali obiettivi per il Liverpool in vista della prossima stagione. Ma il Bayern, comunque, sembra avere la priorità.

La competizione tra il Bayern Monaco e il Liverpool per l’acquisizione dei servizi di Koné sottolinea la qualità del giocatore e il suo grande potenziale sulla scena internazionale. Il giovane centrocampista ha dimostrato le sue abilità in Bundesliga ed è ora oggetto di desiderio da parte di alcuni dei club più prestigiosi d’Europa. Mentre il futuro di Manu Koné rimane avvolto nel mistero, è evidente che il suo trasferimento potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera. La sua performance e il suo impegno sul campo lo hanno reso uno dei talenti più ambiti in Europa, e la sua prossima destinazione sarà oggetto di grande attenzione e speculazione nei prossimi mesi. Sembra decisamente tramontata, però, l’opzione bianconera.