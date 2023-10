Juventus, parla Di Livio: “Fagioli ha sbagliato e deve pagare. Conte vuole tornare in Italia”

L’ex Juventus Di Livio ha parlato di Nicolò Fagioli in merito al caos scommesse ma anche del futuro di Antonio Conte

L’ex giocatore della nazionale e della Juventus Angelo Di Livio ha rilasciato delle dichiarazioni a Tv Play, soffermandosi proprio sul club bianconero.

Di Livio si è soffermato naturalmente sul caso scommesse legato a Nicolò Fagioli: “Gli mando un grande abbraccio, spero che possa crescere sia come calciatore che come uomo. Ha sbagliato ed è giusto che paghi. Adesso ha bisogno di stare in silenzio e con la famiglia. I social network ti fanno isolare dal gruppo e riducono il dialogo tra i calciatori. Confessare i propri sbagli può portare anche un senso di vergogna. Adesso bisogna lasciare spazio alle indagini della Procura”.

Juventus, Di Livio su Conte: “Vuole tornare in Italia, ha mandato segnali importanti”

In merito al big match in programma nella 9a giornata tra Juventus e Milan, il suo commento è stato il seguente.

“Milan e Juve sono in emergenza ma possono sopperire a qualche infortunio. Gli infortuni possono capitare, devi essere bravo a gestirle. La Juventus non può permettersi di perdere, dovranno essere cinici, senza guardare agli assenti. Mancherà un leader come Danilo ma Vlahovic sembra aver recuperato. Spero che Chiesa riesca a farcela almeno per la panchina, così da subentrare a gara in corso”. Poi Di Livio ha commentato anche l’impiego di Mirante, alla luce delle assenze di Maignan e Sportiello: “Il Milan è in un’ottima condizione. Contro la Juve giocherà con Mirante in porta ma Antonio vanta comunque una buona carriera. Sicuramente è arrugginito ma queste gare danno grande carica”.

Infine l’ex calciatore ha parlato anche di Antonio Conte, nome molto chiacchierato negli ultimi tempi, soprattutto in ottica Napoli e Roma. Di recente l’ex allenatore di Juventus e Inter ha parlato a ‘Belve’, il programma di Francesca Fagnani, lanciando dei segnali: “Conte è così, gli piace il tifoso passionale. Ha mandato dei segnali importanti a Roma e Napoli ma secondo me ha in serbo qualche sorpresa – ha detto Di Livio – Ha anche detto di rimpiangere l’addio alla Juventus; sono stato a cena con lui tre giorni fa, la sua intenzione è quella di tornare in Italia“.