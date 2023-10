Annuncio in diretta: “Conte nuovo allenatore della Juve”

Calciomercato Juventus, un indiscrezione che non lascia più dubbi, ecco cosa è stato detto nell’annuncio in diretta.

L’ultima suggestione lanciata da Zazzaroni durante un botta e risposta con Fabrizio Biasin ha lasciato i tifosi della Juventus con il fiato sospeso. Perché l’indiscrezione, adesso, potrebbe diventare più concreta che mai. Riguarda proprio l’ex allenatore della Juventus Antonio Conte che, adesso, potrebbe ritornare.

Zazzaroni, che di sicuro è – sicuramente – molto schietto nel suo pensiero, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo alla recente voce che vedeva Antonio Conte come possibile candidato per la panchina del Napoli. Secondo Zazzaroni, De Laurentiis, il presidente del Napoli, avrebbe cercato attivamente Conte per assumere il ruolo di allenatore. Tuttavia, il giornalista non sembra convinto che Conte andrà a Napoli, suggerendo che il suo destino potrebbe essere invece legato, proprio, ad un ritorno alla Juventus.

“Conte ritorna alla Juventus”: Zazzaroni non ha dubbi

Sicuramente, Conte, dopo un passato glorioso conclusosi con una rottura netta e poi la parentesi a Milano sulla panchina dell’Inter, oggi, gode sicuramente di una stima ritrovata viste anche le ultime dichiarazioni fatte sulla Juventus e sulla famiglia Agnelli ma soprattutto sulla sua presenza alla partita con le vecchie glorie, proprio dai 100 anni di gestione degli Agnelli alla Juventus.

Pertanto, adesso, i rapporti sembrano ricuciti e un destino in bianconero potrebbe essere probabile, proprio dalla prossima stagione. Certamente, trattasi, ancora, di suggestioni ma un ritorno a Torino per Conte rappresenterebbe un riscatto e anche un ritorno a casa, nella sua casa da giocatore dove è stato anche capitano. Un’opera (in)compiuta nonsotante gli scudetti e il ritorno ai vertici della Juventus, perchè i bianconeri hanno ancora il desiderio della Champions e chissà, proprio in questi anni, non possa proprio essere l’ex a portarla di nuovo in bacheca? Sono sogni ma la Juventus, adesso, potrebbe crederci di nuovo. Attendiamo impazienti un verdetto.