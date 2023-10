Calciomercato Juventus, offerta anticipata: addio Allegri, lo prende il Milan

Nuovo duello di mercato in Serie A tra Juventus e Milan: i rossoneri giocano d’anticipano per il difensore

Nelle dinamiche del mercato, spesso le rivali di campo si trovano a sfidarsi anche in chiave mercato.

Come già accaduto in passato, potrebbe aprirsi un nuovo testa a testa di mercato tra Juventus e Milan. Entrambi i club sono alla ricerca di un nuovo difensore da inserire a gennaio. I bianconeri hanno il reparto piuttosto corto e con il nome di Federico Gatti, venuto fuori da Fabrizio Corona nel caos del calcio scommessa, il rischio per Allegri è che anche il centrale italiano possa non essere a disposizione. Il Milan, invece, deve fare i conti con gli infortuni di Kjaer e Kalulu e cerca un’alternativa a Tomori e Thiaw. Sono tanti i nomi in ballo, sia per giugno che per gennaio. Milan e Juventus si stanno contendendo già il difensore dell’Atletico Madrid Mario Hermoso e adesso spunta un altro difensore della Liga che interesserebbe a entrambe le big di Serie A.

Juventus, il Milan gioca d’anticipo per Juan Miranda

Come riportato dall’esperto di calciomercato Sebastiano Sarno, il Milan avrebbe avviato i dialoghi con il Real Betis per il terzino sinistro spagnolo Juan Miranda.

Si tratta del classe 2000, già nel giro della nazionale spagnola maggiore. Terzino sinistro di spinta, dotato di un fisico imponente. Miranda è cresciuto nelle giovanili del Betis e del Barcellona, con una parentesi in prima squadra nello Schalke 04. Non ha ancora definitivamente spiccare il volo ma nelle ultime stagioni di Liga sta dimostrando di avere qualità importanti. Nell’ultima stagione ha collezionato 3 gol e 5 assist tra campionato ed Europa League. Quest’anno è ancora a secco ma rimane un punto fermo del Betis che, però, deve fare i conti con una situazione contrattuale complicata. Miranda infatti ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione. Sia Juventus che Milan sono sulle tracce del terzino spagnolo ma i rossoneri vogliono avere la meglio.

🚨Il @acmilan sta dialogando con il Real Betis per il terzino sinistro #Miranda, spagnolo di 23 anni. Il giocatore si libererà in estate a zero ma il #Milan vuole provarci adesso con un’offerta di circa 4 milioni anche per non avere troppa concorrenza in estate. pic.twitter.com/eNbZ3VmGBi — Sebastiano Sarno (@Seby_Sarno_) October 21, 2023

La squadra di Pioli, infatti, sarebbe intenzionata all’assalto già a gennaio, offrendo una cifra vicina ai 4 milioni di euro per accelerare i tempi e aggirare la concorrenza. Il Real Betis potrebbe prendere in seria considerazione l’opzione, per evitare di perderlo a zero a giugno.