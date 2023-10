Calciomercato Juventus, Manu Koné bianconero: doppio blitz da sballo

Anche il Newcastle si inserisce nella corsa al gioiello francese: nuova concorrente per la Juventus

La Juventus si è improvvisamente ritrovata con una scelta decisamente limitata a centrocampo, a causa degli imprevisti avvenuti nelle ultime settimane.

Prima il caso di positività al testosterone di Paul Pogba, poco dopo il caos calcioscommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano dovrà scontare una lunga squalifica, di conseguenza le scelte per Allegri diventano sempre più limitate. Al momento le uniche certezze sono Rabiot, Locatelli e Miretti, con il jolly McKennie che può giocare sia da esterno che da mezz’ala. L’allenatore toscano potrebbe iniziare a impiegare maggiormente il giovane Yildiz, facendo di necessità virtù. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, però, sono già all’opera per trovare un nuovo rinforzo, magari già a gennaio. Sono tanti i nomi nella lista della dirigenza bianconera, alcuni più esperti come Thomas Partey, Jorginho e Hojbjerg, altri più giovani come Khephren Thuram ma non solo.

Juventus, anche il Newcastle nella corsa a Manu Koné

Uno dei giovani più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente Manu Koné, classe 2001 francese di origini ivoriane.

La Juventus lo sta seguendo con attenzione ma non è la sola ad averlo notato. Secondo quanto riportato da 90min, nella corsa al gioiello Borussia M’gladbach ci sarebbe anche il Newcastle che deve far fronte alla probabile squalifica piuttosto lunga di Sandro Tonali. Ieri potrebbe essere stata l’ultima partita del centrocampista ex Milan prima dell’inizio della squalifica e il club inglese vuole cercare subito di ovviare a questa situazione inaspettata. Koné ha caratteristiche simili a quelle di Tonali ma certamente uno status ancora meno elevato rispetto a quello del nazionale italiano. Koné di recente ha esteso il suo contratto fino al 2026 ma le richieste non mancano e per il club tedesco potrebbe essere difficile trattenerlo e tenere a bada tutte le pretendenti. Attualmente la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. L’infortunio rimediato in U21 ha rallentato il suo percorso ma adesso Koné sembra pienamente recuperato e al centro del progetto del M’gladbach. Anche il Liverpool è sulle sue tracce ma l’inserimento del Newcastle potrebbe cambiare gli scenari anche per la Juventus.