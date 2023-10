Milan-Juventus, Allegri nel post partita: “Il calcio è come un aeroporto”

Milan-Juventus, Allegri ha parlato così nel post partita della gara di San Siro. Ecco le sue parole ai microfono di DAZN.

Dopo una vittoria decisamente importante per la classifica, mister Allegri ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post gara di San Siro.

Vittoria importante? Una partita della Juve giocata bene soprattutto difensivamente, un calcio fatto di episodi. Abbiamo subito troppo ma poi abbiamo gestito male la palla nel finale. Leao è pericoloso anche in inferiorità numerica. I ragazzi sono stati bravi e sono contento.

Io sono ‘sbroccato’ (ride) perchè volevo che facessero passaggi migliori. Il calcio è come un aereoporto. Su quelle robe lì, passaggi nello stretto non si fanno in superiorità numerica. Dobbiamo limare questi dettagli. Gatti è stato molto bravo ad annullare Leao. La squadra ha giocato bene difensivamente, non concedendo nulla o quasi al Milan. I ragazzi sono stati bravi a cercare la vittoria.

Quanto pesa la vittoria? Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo migliorare la fase del possesso della palla fino alla fine. Non siamo a livello delle primissime, ci sono altre favorite ma sono contento della prestazione, anche per i giovani. Dobbiamo fare un passo alla volta.

Sono contento di Locatelli, un giocatore da Juventus.