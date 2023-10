Milan-Juventus, volano gli stracci: Allegri l’ha fatto di nuovo

Il mister l’ha fatto di nuovo e non è passato indifferente alle telecamere. Ecco cosa è successo durante Milan-Juventus.

Una situazione che non è passata indifferente ai tifosi è avvenuta durante il primo tempo per quanto riguarda la gestione di un’azione cruciale che ha portato al tiro di Olivier Giroud del Milan.

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è stato pizzicato dalle telecamere di DAZN “furioso” per quanto accaduto in un azione di gioco. L’episodio in questione si è verificato durante la partita, quando Olivier Giroud ha avuto un’opportunità per tirare a rete con troppa facilità e la Juventus ha rischiato seriamente di prendere un gol, salvata, però, da un miracolo del portiere polacco bianconero. Una partita che non sta piacendo troppo al mister, per il momento, per l’approccio mantenuto con superficialità in alcune sequenze di gioco che lo hanno fatto vistosamente arrabbiare.