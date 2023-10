‘Espulso’ anche uno della Juve: con il Milan il caos è totale

Milan-Juventus, i tifosi, adesso sembrano aver deciso sui social. Ecco cosa è successo durante la partita di stasera.

Milan-Juventus, i tifosi sembrano tutt’altro che entusiasti per la partita di stasera. Il giocatore preso in esamina è proprio il centrocampista Manuel Locatelli. I supporter della Vecchia Signora si sono ‘scagliati’ sul social di riferimento, Twitter, per esprimere il loro parere dopo i primi 45′ di gara.

Ristabilita la parità numerica, giusto così. Locatelli è uscito al 1′ — BoJi89 (@Boji_89) October 22, 2023

Locatelli un bidone — ania Buffon 38…verso il 39😋 (@ania_joe) October 22, 2023

ogni volta che Locatelli prova un lancio un bambino cancella l’iscrizione a scuola calcio e inizia a drogarsi #MilanJuve — Juanito (@juanito92x) October 22, 2023

se prendi uno a caso dalla tribuna fa comunque meno danni di locatelli — aerdna🇺🇸 (@maybeaerdna) October 22, 2023

Alcuni tifosi sembrano non essere entusiasti delle prestazioni del centrocampista italiano che, almeno per questo primo tempo, non sembra averli convinti del tutto. Speriamo che il secondo tempo possa smentire queste sensazioni. Adesso la Juventus proverà il tutto e per tutto a portare a casa un buon risultato visto il vantaggio numerico degli uomini in campo nel secondo tempo di gara.