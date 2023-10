Diagnosi UFFICIALE: a serio rischio per la Juventus 

La diagnosi ufficiale mette a serio rischio la sua presenza contro la Juventus: l’esito degli esami strumentali

Manca poco più di una settimana a una delle sfide più intense e tese della nostra Serie A, quella tra Juventus e Fiorentina.

I bianconeri dopo la gara casalinga con l’Hellas Verona andranno all’Artemio Franchi per il match contro una delle storiche rivali. La gara è in programma domenica 5 novembre alle 20:45, con tanti incroci e storie nelle storie, due su tutti quelle di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ma anche quella di Arthur Melo. Intanto, però, la Fiorentina sta provando a fare di tutto per recuperare il suo terzino destro. Nell’ultimo impegno europeo Vincenzo Italiano ha dovuto fare i conti con un’altra tegola che si è susseguita al recente grave infortunio di Dodo. Giovedì la Viola ha perso anche il suo sostituto, Michael Kayode. Il classe 2004 italiano è uscito zoppicando dal match di Conference League di giovedì, mettendo in ansia l’ambiente Viola, soprattutto per l’emergenza che l’allenatore deve già affrontare in quella zona di campo.

Non c’è lesione per Kayode che però rischia di saltare la Juventus

Kayode si è sottoposto nella giornata di oggi agli esami strumentali del caso per verificare la reale entità del suo infortunio.

L’esito degli esami ha escluso lesioni, se pur il recupero non sarà brevissimo per il nazionale italiano U21. La Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Kayode, in seguito agli esami strumentali effettuati dal terzino destro: “La Fiorentina comunica che il calciatore Michael Kayode è stato sottoposto, nel pomeriggio di oggi, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distorsione di medio grado in assenza di lesioni ossee e legamentose significative. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”. L’infortunio è meno grave del previsto ma rischia di tenere Kayode fuori per diverse settimane. Il rischio che salti la gara contro la Juventus è piuttosto alto.