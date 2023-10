Allarme Juventus: c’è la Premier nel futuro di Chiesa, il piano è clamoroso

Calciomercato Juventus, non solo una ma addirittura due squadre seguono con attenzione il futuro di Federico Chiesa: stella bianconera.

Il futuro di Federico Chiesa con la Juventus è stato oggetto di speculazione nelle ultime settimane, con il giocatore in scadenza di contratto nel 2025. Il Tottenham e il Newcastle stanno seguendo da vicino la situazione del giovane attaccante italiano, e potrebbero cercare di approfittare della sua situazione contrattuale, in caso di mancato rinnovo.

Federico Chiesa è arrivato alla Juventus dalla Fiorentina ed è rapidamente diventato uno dei giocatori chiave della squadra bianconera. Il suo stile di gioco versatile, la velocità e la capacità di segnare gol lo hanno reso un elemento fondamentale per la squadra ma anche un vero e proprio beniamino dei tifosi. Un talento assoluto da preservare nel tempo ed è per questo che, adesso, la Juventus valuta in rinnovo ulteriore di contratto ma se ciò, sfortunatamente, non dovesse accaddere, due squadre di Premier League sognano già il talento italiano in Inghilterra.

Tottenham e Newcastle su Chiesa: conteso in Premier

Tuttavia, nonostante la sua importanza per la squadra, non è ancora stato raggiunto un accordo di rinnovo contrattuale tra Chiesa e la Juventus. Questo ha aperto la porta a speculazioni su un possibile trasferimento in Premier League se lui dovesse desistere da questa eventualità.

Come già anticipato poc’anzi, il Tottenham, sotto la guida del loro allenatore Nuno Espirito Santo, sta cercando di rinforzare il reparto offensivo, e Chiesa sarebbe un’aggiunta di grande valore in caso di possibile acquisto, soprattutto dopo l’addio di Harry Kane adesso stella del Bayern Monaco. Nel frattempo, il Newcastle, sotto la nuova proprietà, sta cercando di costruire una squadra competitiva e Chiesa rappresenterebbe un grande colpo per il club viste le ambizioni degli altri bianconeri.

Tuttavia, è importante sottolineare che la Juventus avrà ancora la possibilità di rinnovare il contratto di Chiesa prima che questo scada. Se non dovessero raggiungere un accordo, il giocatore potrebbe diventare un obiettivo di mercato molto ambito in estate, e i club della Premier League sarebbero solo due dei molti club interessati ai suoi servizi viste le sue, ormai, indubbie qualità.