Sospensione internazionale a doppia cifra: il comunicato è UFFICIALE

Adesso la sospensione è stata resa nota in un comunicato ufficiale: ecco quello che succederà in dettaglio.

Il mondo del calcio è stato scosso da una notizia sorprendente quando la Federazione Italiana Calcio (FIGC) ha annunciato la sospensione di Sandro Tonali per dieci mesi a causa del suo coinvolgimento nel caso delle scommesse illegali. La sospensione è entrata in vigore il venerdì 27 ottobre 2023 e ha avuto un impatto significativo sulla, attuale, carriera del giovane centrocampista italiano.

La sanzione inflitta da FIGC è un duro colpo per Sandro Tonali, considerato uno dei talenti del calcio italiano. La sospensione totale dura 18 mesi, ma otto di essi sono stati commutati in quanto il giocatore si è impegnato in un piano terapeutico e programma educativo in Italia composto da 16 sessioni.

Sandro Tonali sospeso per 18 mesi

Questa misura, che combina sanzioni disciplinari con l’opportunità di riabilitazione, dimostra l’impegno della FIGC nel cercare di educare i giocatori e aiutarli a evitare comportamenti dannosi per il calcio e per sé stessi.

Tuttavia, l’aspetto più sorprendente di questa notizia è l’effetto globale della sospensione. Il venerdì 27 ottobre, il Newcastle United, attuale club di Tonali, ha ricevuto la conferma che la FIFA ha approvato la sanzione della FIGC, estendendo il divieto in tutto il mondo. Questo significa che Sandro Tonali sarà escluso dal calcio competitivo fino a martedì 27 agosto 2024.