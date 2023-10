Agata Centasso gioca il jolly: selfie con vista, scollatura da brivido

Agata Centasso, c’è un dettaglio di fuoco nel suo look che non è passato inosservato: ha decisamente fatto gol.

Il The Sun è sempre sul pezzo. Sa bene quali personaggi vale la pena tenere d’occhio – tant’è che di recente ha dedicato un bel servizio all’astro nascente della tv sportiva, ossia Maria Arreghini – e dei quali parlare ai suoi lettori britannici.

Peccato solo che quando il quotidiano inglese ha voluto presentare loro Agata Isabella Centasso si sia reso protagonista di un brutto, chiamiamolo così, “scivolone”. La stella del Venezia Calcio 1985 meritava effettivamente di comparire tra le sue colonne, ma non così. Non in questo modo. Il giornale riprese, in occasione di quell’articolo, un’intervista da lei rilasciata poco prima alla Gazzetta dello Sport. Prese alcune delle sue parole, le “storpiò” lievemente e cambiò così del tutto il senso delle stesse. Nel titolo, come si ricorderà, le era stata attribuita la seguente frase: “Sono la calciatrice più bella d’Italia”.

Cosa che Agata, che aveva prontamente smentito il tutto su Twitter, non aveva assolutamente detto. Nel pezzo italiano si faceva riferimento, più semplicemente, al fatto che siano in molti a pensare che sia la giocatrice di calcio più bella del Bel Paese. Il significato, quindi, era tutt’altro. Sta di fatto che, indipendentemente da quello che il The Sun scrisse, quel servizio le ha dato ancor più risonanza. La risonanza che un personaggio del suo spessore merita.

Agata Centasso, sexy è dire poco: con quella scollatura ha fatto gol

E ha proprio ragione chi dice che la Centasso è una delle atlete più belle che si siano mai viste in Italia. Nonché una delle più sexy, aggiungeremmo, come ampiamente testimoniato dalla sua ricchissima gallery fotografica, piena zeppa di scatti pronti a smentire chiunque osi dire il contrario.

La centrocampista lagunare è molto umile e molto discreta, ma sa pure lei, in fondo in fondo, di essere molto affascinante. Ecco spiegato il perché delle sue foto sexy, come quella che ha condiviso nelle ultime ore.

Agata sfoggia in quell’immagine un outfit sportivo, ma con un dettaglio che non è passato inosservato: con quella vertiginosa scollatura ha decisamente fatto gol e fatto sognare migliaia e migliaia di follower.