Giuntoli accontenta Allegri: il primo acquisto Juve ‘porta’ la festa

Calciomercato Juventus, adesso c’è di nuovo la possibilità di arrvare alla chiusura dell’operazione tanto sognata.

Il centrocampista ghanese Thomas Partey potrebbe presto dire addio all’Arsenal, con la Serie A che sembra essere la sua prossima destinazione. La Juventus è una delle squadre più interessate a firmare il calciatore, aprendo una nuova prospettiva nella sua carriera.

Come scrivono dal portale estero ‘Fichajes’, nonostante l’Arsenal abbia investito inizialmente 50 milioni di euro per acquisire il talento di Partey, la sua performance con la squadra è stata considerata deludente. Nonostante abbia partecipato a oltre 100 partite con i Gunners, l’allenatore Mikel Arteta sembra essere disposto a lasciar partire il giocatore per fare spazio a nuovi acquisti, il che potrebbe coincidere con l’idea dell’Arsenal di accettare una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro per il trasferimento di questo centrocampista di 28 anni.

Party Juve: 20 milioni per Partey

La firma di Thomas Partey all’Arsenal è stata ampiamente vista come un fallimento in termini di rapporto qualità-prezzo. Il giocatore aveva dimostrato il suo valore durante la sua permanenza all’Atletico de Madrid, ma non è riuscito a replicare quelle prestazioni in Premier League.

La Juventus, con Massimiliano Allegri alla guida, sembra essere interessata a riportare alla luce la migliore versione di Partey nella prossima stagione. Sperano di poter far rivivere il giocatore che ha brillato in Spagna, offrendogli un’opportunità di riscatto dopo un periodo non troppo fortunato nella Premier League. Il trasferimento di Partey potrebbe portare un nuovo equilibrio e dinamismo al centrocampo della Juventus. Con il suo stile di gioco fisico e la capacità di coprire entrambi i lati del campo, Partey potrebbe diventare un’aggiunta preziosa per la squadra italiana, che cerca di rafforzare la sua competitività sia in Serie A che in Europa. Staremo a vedere se l’operazione verrà messa a segno dopo diverso tempo.