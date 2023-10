Diletta Leotta, la zip va giù e il dettaglio fa cucù: scollatura micidiale

Diletta Leotta, se soffri di vertigini faresti meglio a non guardare: spettacolo senza precedenti, follower in estasi.

Qualche giorno fa aveva deliziato i suoi sostenitori con un video tale e quale a quelli che era solita postare un tempo. Un filmato, non troppo lungo, nell’ambito del quale la si vedeva alle prese con una sessione di allenamento piuttosto impegnativa. E che, per via della prospettiva da cui era stato girato, aveva comprensibilmente fatto girare la testa a tutti quanti.

Indossava un completo sportivo talmente stretto, con tanto di lato B a favore di cam, che era del tutto ovvio che questo reel spopolasse in un nanosecondo. Cosa che, puntualmente, è successo. E c’è di più. Diletta Leotta sembra avere tutta l’intenzione di recuperare il terreno perduto e di tornare alle vecchie abitudini, motivo per il quale, a livello di contenuti supersexy, ci sta dando dentro come non mai. Lo ha fatto anche nel weekend, quando è tornata sui social network per mostrare ai follower quale look avesse scelto in occasione della gara più calda della decima giornata di campionato.

La stella di Dazn stavolta ha giocato “in casa”. Ha seguito per la streaming tv il match che si è giocato a San Siro, quello cioè tra l’Inter e la Roma. Una partita che ha tenuto incollati allo schermo migliaia di spettatori, interessati tanto all’incontro tra le due squadre quanto, inevitabilmente, al fascino dell’inviata più amata di tutti i tempi.

Diletta Leotta, se soffri di vertigini faresti meglio a non guardare

Diletta era in ottima compagnia, nello stadio milanese. Con lei c’erano Ambrosini e Stramaccioni che, esattamente come i telespettatori, saranno rimasti estasiati dal look sfoggiato dalla mitica Leotta.

La reginetta della Serie A, in effetti, ha veramente esagerato. Ha optato per un abito di colore bordeaux, tipicamente autunnale, abbinato a degli stivali neri, perfetti per il clima attuale. Ciò che più ha attirato l’attenzione, in ogni caso, è stata la zip del suo delizioso vestitino stretch. Una cerniera dispettosa, se vogliamo, che è scesa talmente giù da offrirci uno scorcio impareggiabile del suo micidiale décolleté e un “assaggio” del suo reggiseno.

Una scollatura vertiginosa che ha incantato tanto i tifosi del San Siro, quanto il pubblico di Dazn. Nonché quello dei social, avendo lei documentato, con delle foto da strapazzo, il suo outfit del giorno anche su Instagram.