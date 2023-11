La mossa di Simeone fa volare la Juve: De Paul arriva subito

La Mossa di Simeone, adesso, potrebbe radicalmente cambiare i piani della Juventus: ecco cosa può succedere nell’operazione. I dettagli.

Nel sempre intrigante mondo del calciomercato, le squadre stanno costantemente cercando di migliorare le loro squadre e individuare nuovi talenti da portare al loro servizio. La Juventus, una delle squadre di punta in Italia e in Europa, sembra aver compiuto una mossa tattica interessante riguardo a uno dei suoi obiettivi principali, Rodrigo De Paul.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, sembra che la Juventus abbia la possiiblità di acquisire Rodrigo De Paul. Questo è stato in parte dovuto alla nuova situazione che si è creata all’Atletico Madrid, guidato dall’allenatore Diego Simeone. Il “Cholo” Simeone ha manifestato l’interesse a riportare Thomas Partey all’Atletico Madrid. Il centrocampista ghanese, ex giocatore dei “Colchoneros”, è attualmente al servizio dell’Arsenal. Questo possibile ritorno di Partey potrebbe aver influenzato la decisione di Simeone di liberare Rodrigo De Paul, che sarebbe entrato in esubero nella squadra madrilena.

Partey al posto di De Paul: così Simeone cambia il mercato

La Juventus era stata fortemente interessata all’acquisizione di De Paul per rinforzare il suo centrocampo, ma sembra che adesso possa finalmente avere la possibiltià di chiudere l’operazione. Con l’Atletico Madrid che si prepara a liberare De Paul, la Juventus potrebbe ora spostare la sua attenzione su di lui.

Rodrigo De Paul è un centrocampista argentino molto talentuoso noto per la sua versatilità e la sua abilità nel gestire il pallone. La sua esperienza in Serie A, avendo giocato precedentemente per l’Udinese, lo rende una possibile scelta interessante per la Juventus. Il mercato invernale si avvicina rapidamente, e i tifosi della Juventus saranno ansiosi di vedere come si evolveranno le trattative. La squadra bianconera cercherà sicuramente di migliorare il proprio centrocampo, e Rodrigo De Paul sembra essere un obiettivo di mercato che potrebbe ancora prendere forma nei prossimi mesi.