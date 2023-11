L’incrocio con il grande ex: il piano della Juventus su Arthur

Primo incrocio tra la Juventus e Arthur Melo in vista della trasferta contro la Fiorentina

La Juventus si prepara alla trasferta di Firenze contro la Fiorentina, una delle gare più sentite della stagione per l’ambiente bianconero e che in questo caso avrà un peso specifico ancora maggiore, alla luce del secondo posto in classifica.

Una gara che da sempre presenta grande rivalità e tanti ex che negli anni hanno cambiato maglia. Il più delle volte si è trattato di giocatori che hanno lasciato la Viola per vestire la maglia bianconera. Il caso storico è quello di Roberto Baggio ma col passare delle stagioni diversi grandi giocatori hanno fatto lo stesso percorso: da Giorgio Chiellini a Federico Bernardeschi, da Fabrizio Miccoli a Felipe Melo, e naturalmente i casi più recenti di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. In alcuni casi, però, è avvenuto anche il percorso inverso.

Juventus, Arthur per la prima volta da avversario con la Fiorentina

In ordine cronologico l’ultimo è stato Arthur Melo che domenica 5 novembre incrocerà la Juventus da avversario.

Sarà la prima volta che la Juventus incontrerà Arthur da avversario. Il centrocampista brasiliano è diventato già indispensabile per Vincenzo Italiano che lo ha voluto fortemente in estate e lo ha subito messo al centro del proprio gioco. L’ex Barcellona sembra già perfettamente in sintonia con l’ambiente e sta trovando quella fiducia che gli era mancata a Torino e anche nella successiva esperienza in prestito al Liverpool. Si stanno intravedendo quei colpi che avevano affascinato la Juventus quando giocava ancora a Barcellona. Arthur sta ritrovando quelle giocate a cui ci aveva abituati in passato e sembra aver preso perfettamente le redini del centrocampo per sostituire Amrabat. A giugno 2024 scadrà il suo contratto con la Fiorentina e la Juventus dovrà decidere come gestire la situazione. Intanto domenica incrocerà i bianconeri da avversaro e vorrà certamente dimostrare che la Juve si era sbagliata.