Tifa Juventus ed è spaventosamente sexy: curve bianconere a tutto schermo

Juventus che passione, è lei la tifosa bianconera più sexy dell’universo: la sua gallery è pericolosa, siete avvertiti.

Di influencer patite di calcio potremmo elencarne a bizzeffe. C’è Taylor Mega, tanto per cominciare, regina di Instagram e più in generale del web, che ha un debole per la Vecchia Signora. Come lei, anche Carolina Stramare tifa da sempre per la Juventus, retaggio del nonno e del papà.

E poi c’è lei, la sensualissima Federica Pacela, che merita di essere definita annoverata come capofila delle tifose bianconere più sexy che esistano al mondo. Il perché è presto detto. Provate a fare un giretto sul suo profilo social e vi renderete conto, nel giro di pochi secondi, di cosa sia capace. Perché non si tira mai indietro, quando c’è da esibire le sue curve sensazionali e da far girare la testa ai molti follower, oltre 1 milione, che la seguono su Instagram. Impossibile non farlo, d’altro canto: le sue foto, provare per credere, creano dipendenza.

La splendida modella, che ha iniziato a creare online contenuti premium e ancor più hot, è molto attiva anche su TikTok. Non le piace che la si etichetti come influencer, però. Preferisce di gran lunga, come ammise qualche tempo fa in un’intervista, che si parli di lei come di una “ragazza immagine per il fitness e il genere sexy”. E come della tifosa juventina più caliente e sfegatata che ci sia, naturalmente.

Juventus che passione: tutti pazzi per Federica Pacela

L’esplosiva Federica va spesso all’Allianz Stadium e chissà che non possiate incontrarla in tribuna. Attenti, però: vederla di persona potrebbe essere molto “pericoloso”, considerato che ha un fisico realmente incontenibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

L’ex partecipante di Ex on the beach 2018 posta così tante foto sui social network che potrete verificare tranquillamente di persona quello che stiamo dicendo. Sempre a patto che riusciate a “reggere” lo spettacolo nel quale vi imbatterete, s’intende, perché possiamo assicurarvi che nella sua gallery c’è davvero da perdere la testa.

Tra foto in lingerie e scatti in bikini, visioni “proibite” e abiti trasparenti come veli, la temperatura è altissima. E siete proprio certi, allora, di voler correre questo rischio e di fare un tuffo nel sensualissimo mondo di Federica Pacela?