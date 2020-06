Carolina Stramare allo scoperto: «Tifo Juventus da quando era bambina»

Carolina Stramare svela la sua fede bianconera: «La Lazio è una grande avversaria. Come il motto che anima da sempre la Juventus io dico che saremo lì fino alla fine e penso che vinceremo noi».

Carolina Stramare, eletta Miss Italia 2019, ha concesso una lunga intervista a Il Giorno. La reginetta ha raccontato il suo tifo per la Juventus e da dove nasce questa passione per i colori bianconeri. La sua bellezza è ammaliante, tanto da indossare la fascia tricolore invidiata da tante sue coetanee. «Scudetto? Più che una convinzione è una speranza, anche se ci sono tutti i presupposti per essere fiduciosi. La Lazio è una grande avversaria. Come il motto che anima da sempre la Juventus io dico che saremo lì fino alla fine e penso che vinceremo noi». Miss Italia si dimostra abbastanza esperta di calcio e approfondisce il concetto. «Non avrei potuto tifare per un’altra squadra. Sin da piccola mio nonno e mio padre mi hanno messo la sciarpa bianconera al collo. Chi apprezzo? Dire Ronaldo è una banalità anche se è vero perché fa la differenza e rappresenta uno straordinario mezzo di promozione del calcio. Ma ho sempre apprezzato tanto Leonardo Bonucci per le sue qualità calcistiche e perché è un uomo di grandi principi che mette sempre davanti a tutto la famiglia».

Carolina Stramare tifosa della Juventus

Visualizza questo post su Instagram Casita ☀️ ☀️☀️ Un post condiviso da 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 (@carolinastramare_) in data: 6 Mag 2020 alle ore 9:29 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ricordava il Messico🎋 Un post condiviso da 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 (@carolinastramare_) in data: 1 Mar 2020 alle ore 10:36 PST

Visualizza questo post su Instagram 𝙢𝙮 𝙛𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙡𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙝𝙤𝙡𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 Un post condiviso da 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 (@carolinastramare_) in data: 19 Ago 2019 alle ore 3:14 PDT

