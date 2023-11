A ogni post un “terremoto”: maliziose trasparenze per la wag argentina

La wag Evangelina Anderson ha lasciato di stucco il suo pubblico con un abito “invisibile”: curve e forme in primissimo piano.

Quando ha fatto il suo ingresso nel magico mondo delle wag in tanti hanno pensato che fosse la nuova Wanda Nara. La verità, però, è che ha fatto di tutto per distinguersi e per non essere assimilabile a nessuna delle sue colleghe. E ce l’ha fatta: si è ritagliata uno spazio tutto suo nel pianeta calcio e non solo.

Evangelina Anderson ha lavorato talmente bene da poter vantare, oggi, la bellezza di 3,6 milioni di follower. Li ha conquistati con le armi di cui Madre Natura le ha fatto dono, ma anche con dei contenuti che, evidentemente, hanno destato l’interesse del popolo dei social. E non potrebbe essere più fiero di lei Martin Demichelis, ex calciatore del Manchester City ed attuale tecnico del River Plate. La sua Eva, che qualche tempo fa era stata insignita del titolo di più sexy di Twitter dal settimanale Ciudad.com, è la beniamina indiscussa della Liga Profesional.

Ha anche iniziato una brillante carriera televisiva, la wag argentina che ad ogni post scatena sui social un vero e proprio terremoto in termini di like e di reaction. Al momento è nella giuria della trasmissione Los 8 Escalones del Millón e non perde occasione, durante le riprese, per fare ciò che le riesce benissimo anche su Instagram: stregare il suo pubblico.

La wag Evangelina Anderson strega tutti con un abito in visibile

Ma qualche ora fa, stavolta dobbiamo proprio ammetterlo, la Anderson ha decisamente esagerato. Non si è contenuta. E non si è contenuta perché l’abito che ha indossato, in effetti, faceva una gran fatica a contenere le sue curve mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da E͙V͙A͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson)

Evangelina ha partecipato al party della rivista Gente, durante il quale è stata premiata insieme ad altri vip locali come personaggio dell’anno. Ha sfoggiato, trattandosi di un’occasione così speciale, un abito pazzesco ed unico nel suo genere.

Un modello strettissimo e a sirena, in stile sposa, che avvolgeva le sue forme in maniera molto maliziosa e che lasciava vedere tutto, essendo trasparente in più punti. Roba che non saremo mai in grado di contare quanti cuori abbia infranto con questo look da diva.