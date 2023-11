Elisabetta Canalis, cena a luci rosse: uno slip e niente più

Elisabetta Canalis, il video girato durante la sua insolita cena ha colto di sorpresa i fan: non indossa nient’altro al di là di uno slip.

C’è chi vota per Melissa Satta e c’è chi è convinto, invece, che nessuna al mondo sia più bella e sexy di Elisabetta Canalis. Già, perché per un motivo o per un altro le due veline di Striscia la notizia sono sempre state in competizione. Non per volontà loro, ma perché secondo il pubblico prima, e il popolo dei social poi, sarebbero due acerrime rivali.

La verità è che non c’è alcun bisogno di scegliere l’una o l’altra. Possiamo amarle indistintamente e goderci i loro contenuti piccanti senza per forza dover scartare l’altra. E ci sta avere una preferenza, ma siamo seri: come si fa a stabilire chi tra lady Berrettini e la kickboxer sia più affascinante? Ci pare una richiesta assurda, francamente. Come assurde sono le polemiche che stanno tenendo banco negli ultimi giorni e che vedrebbero ancora una volta, ma solo idealmente, Melissa contro Elisabetta.

Tutto ha avuto inizio quando la Satta ha partecipato a Belve di Francesca Fagnani e ha parlato, inevitabilmente, della sua amica velina. “Non ci siamo mai imitate – ha detto la compagna del tennista Berrettini – Ora dico una cosa cattiva, però passano un po’ di anni tra me e lei. Adoro Elisabetta, siamo di anni diversi. All’inizio mi dava fastidio che mi associavano a lei. Poi ho capito che ci poteva stare, faceva anche comodo. Due generazioni diverse. Si creò una finta rivalità”.

Elisabetta Canalis, aggiungi un posto a tavola

Il pubblico, alla luce di queste innocentissime dichiarazioni, ha cercato ancora una volta di accendere la miccia e di indurle ad “affrontarsi” una volta per tutte. Cosa che però non è successa non essendoci, per l’appunto, alcuna vera rivalità di fondo.

La Canalis l’ha presa bene, ha capito cosa la Satta intendesse dire, motivo per il quale è serena e felice. Talmente serena che nelle scorse ore ha postato uno di quei video destinati a rimanere nella storia. Quello in cui indossa una t-shirt e uno slip, senza gonna e senza pantalone, e banchetta in piedi, come se nulla fosse, nella sua cucina. Una cena a luci rosse alla quale tutti, diciamoci la verità, avremmo voluto partecipare.