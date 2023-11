Elisabetta Canalis, lo zoom non serve: il dettaglio hot strega i follower

Elisabetta Canalis, una sorpresina piccante fa capolino da sotto il maglioncino: non avrai bisogno dello zoom.

Ha trascorso in Italia due mesi. Due mesi intensi e bellissimi. C’è stata la parentesi vacanziera in Sardegna, dove ha trascorso qualche giorno in compagnia dell’ex collega Melissa Satta e del suo fidanzato Matteo Berrettini. Poi ha lavorato, lavorato senza sosta e preso parte agli eventi più glamour della settimana della moda.

Di tempo per riposarsi non ne ha avuto molto, ma a giudicare dal reel che ha postato su Instagram è felice e anche un po’ nostalgica delle settimane passate nel suo Paese d’origine. Ora però ha fatto rientro nella città che l’ha adottata, ossia Los Angeles. Ed è rincasata giusto in tempo per i grandi festeggiamenti di Halloween, che l’ex velina ha onorato vestendosi e truccandosi a tema e facendo lo stesso con Skyler Eva, la figlia nata dal matrimonio ormai naufragato con Brian Perri.

Archiviata la notte più spaventosa dell’anno, Elisabetta Canalis ha poi ben pensato che non fosse troppo tardi per far prendere un “coccolone” ai tantissimi sostenitori che la seguono sui social network. E così, ha sfoggiato un look da bollino rosso e posato per delle foto stratosferiche infischiandosene dell’effetto che avrebbero potuto sortire sui suoi fan.

Elisabetta Canalis, la sorpresa fa capolino da sotto la maglia

Abbiamo visto di “peggio”, in senso buono s’intende, da quando ha preso dimestichezza con i social network. Il look che sfoggia in questi scatti, tuttavia, pur non essendo eccessivo, è davvero illegale.

Così illegale che non avrete bisogno di usare lo zoom per notare che in alto a sinistra, da sotto il suo bel maglioncino a trama sottile, fa capolino una sorpresina piuttosto piccante. La maglia corta e la minigonna sono talmente strette, come se non bastasse, che le sue forme sono tutte lì, in bella vista, a portata di click e di conseguenza anche di like.

Un diavoletto tentatore dalle curve d’oro che se n’è andato in giro per Los Angeles come se nulla fosse. Ignara, o forse no, di tutti i cuori che avrà spezzato durante la sua “sfilata” in centro.