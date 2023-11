Ivana Knoll molla il freno: lingerie bollente, foto da bollino rosso

Ivana Knoll è ormai diventata letteralmente incontenibile: in corsetto e perizoma ha fatto un’autentica strage di cuori.

Qualche giorno fa l’avevamo vista sui social network alle prese con il suo nuovo amore: la consolle. Non che mixare brani e suoni le piaccia tanto quanto andare allo stadio e veder giocare la Nazionale argentina, intendiamoci, ma è pur sempre un bel passatempo per la tifosa più sexy del pianeta.

Ivana Knoll si è data all’attività di disc jockey da poco, eppure ha già sfondato anche in quel settore. Gli amanti della disco music e della movida notturna fanno a gara per ballare dove c’è lei che suona. Cosa che dà anche loro l’opportunità, perché no, di rifarsi gli occhi e di ammirare le curve mirabolanti della super tifosa croata che ai Mondiali del Qatar ha sfidato le leggi locali pur di sostenere la sua squadra del cuore. Perché non le bastava farlo come fanno tutti, intonando i cori a tema oppure sventolando bandiere colorate.

Lei voleva vestirsi ogni giorno con i colori della sua Nazionale e con le curve mozzafiato in bella vista. E nonostante abbia rischiato grosso ogni giorno e abbia ricevuto avvertimenti di ogni tipo, se n’è infischiata. Tanto che, alla fine, ha vinto lei: ha fatto quello che voleva e si è anche beccata un po’ di visibilità in più, che male di certo non fa.

Ivana Knoll in corsetto e perizoma: lo spettacolo abbia inizio

Ivana Knoll è sempre, ad ogni modo, in cerca di attenzioni. Le piace stupire e le piace infrangere i cuori dei follow er, a quanto pare, visto che ogni giorno si adopera per postare nuovi contenuti a luci rosse.

Come quello, appunto, che nelle scorse ore ha fatto capolino sul suo profilo Instagram. Nelle foto in questione la tifosa croata è in lingerie e di spazio per l’immaginazione, essendo i capi che ha indosso particolarmente succinti, ne è rimasto veramente poco. Per non dire nulla. Il corsetto strettissimo fa effetto push up sul suo décolleté che già da solo sfida la gravità, mentre il perizoma è la cornice perfetta per il suo lato B da migliaia e migliaia di like.