Calciomercato Juventus, futuro Szczesny: arriva l’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, adesso è arrivato l’annuncio ufficiale sul futuro del numero uno polacco: i dettagli.

Domenica scorsa, Szczesny ha commentato con una buona dose di umorismo la gara con la Juventus, dicendo: “Abbiamo passato momenti difficili, circa 89 minuti.” Questa affermazione riflette il fatto che, anche in mezzo alle difficoltà, la squadra ha trovato il modo di ottenere risultati positivi.

In merito al suo futuro, come confermato da ‘Sportmediaset’, il portiere di 33 anni ha prolungato il suo contratto con la Vecchia Signora fino al 2025 nel giugno scorso, ma ciò che ha già rallegrato l’ambiente, oltre al suo periodo di splendida forma, sono le sue dichirazioni.

Tek sempre più bianconero: “mio futuro solo bianconero”

Queste, di seguito, le dichirazioni del portiere polacco, riportate proprio da ‘Sportmediaset’, in merito al suo futuro.

“Ho un contratto lungo, non mi preoccupo e non ho ancora parlato con nessuno.” Tuttavia, ha fatto chiaramente intendere che il suo cuore è solo alla Juventus, affermando: “Ma è chiaro che il mio futuro è solo alla Juventus. Non credo di poter giocare in un altro importante club in Europa”. Queste parole dimostrano la lealtà di Szczesny verso la Juventus e la sua determinazione a continuare a indossare la maglia bianconera. Con il suo talento e la sua dedizione, è evidente che il portiere polacco ha grandi progetti per il suo futuro nel club e che vuole essere una parte importante del successo continuo della squadra. Ora più che mai i destini sono già scritti per entrambi e anche i tifosi adorano il polacco che in questa stagione sta dimostrando tutta la sua qualità da top player tra i pali.