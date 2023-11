Tutto confermato: la Juventus ne prende due dalla Premier

Non solo uno ma addirittura due. I top player che potrebbero arrivare dal campionato inglese diventano l’obiettivo della dirigenza.

La Juventus è pronta a scatenare un nuovo colpo sul mercato, questa volta puntando le proprie attenzioni sull’esterno inglese Jadon Sancho. Sebbene la strada non sia priva di sfide, fonti vicine al club non smentiscono le indiscrezioni che circolano in questi giorni, come confermato da ‘Mirko Di Natale’.

La Vecchia Signora è in procinto di valutare la fattibilità di questa operazione e, se dovessero verificarsi le condizioni favorevoli, farà un tentativo per assicurarsi le qualità di Sancho ma non sarebbe l’unico obiettivo dal campionato inglese.

Sancho + Kalvin Phillips: doppio colo made in UK

La Juventus è, dunque, attualmente impegnata a esplorare il mercato in cerca di rinforzi di qualità per la propria rosa, e due di questi profili di spicco emergono proprio dalla Premier League, si tratta, come già anticipato poc’anzi, di Kalvin Phillips e Jadon Sancho. Mentre l’acquisizione di Phillips potrebbe rivelarsi complicata al momento, il club bianconero sta seriamente considerando la possibilità di assicurarsi i servigi dell’esterno inglese, ormai ai margini del Manchester United.

Kalvin Phillips, il centrocampista inglese noto per il suo lavoro instancabile a centrocampo e la sua abilità nel recuperare palla, è uno dei nomi caldi sul mercato. Tuttavia, il Manchester City sembra disposto a trattenere il suo talento a costo di elevate richieste economiche. La Juventus, che sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo, potrebbe dover affrontare diverse sfide per portare Phillips a Torino. Mentre Sancho, sembra decisamente più accessibile. Nonostante le difficoltà che possono accompagnare l’acquisizione di giocatori di tale calibro, la Juventus sembra disposta a valutare attentamente queste doppie opportunità. Entrambi i giocatori rappresenterebbero un notevole miglioramento per la rosa bianconera, contribuendo a potenziare la squadra in vista delle sfide future ma anche a dare ulteriore prova che la Juventus crede nei giovani.