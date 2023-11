Giuntoli accontenta Allegri: colpo d’ala Juve, cambia di nuovo il modulo

Giuntoli accontenta Allegri: a gennaio il direttore dell’area tecnica della Juventus pronto all’affondo finale. Ecco il cambio di modulo

Si avvicina il calciomercato di gennaio e si avvicina la possibilità per la Juventus di mettere mano al portafoglio e soprattutto di aiutare Allegri, che sta facendo davvero un enorme lavoro, per cercare principalmente di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Poi più avanti si vedrà quale deve essere il vero obiettivo della Vecchia Signora.

Se la questione centrocampista è quella da risolvere in fretta, non è detto che Giuntoli non intervenga anche in attacco. Di Douglas Costa vi abbiamo spiegato in un altro articolo la situazione, secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio la Juve, però, ha un altro obiettivo in mente. Che potrebbe anche far cambiare modulo al tecnico livornese. Le sue caratteristiche le conosciamo tutti e nel 3-5-2 che al momento è l’abito che indossa la squadra piemontese, di spazio forse ce ne sarebbe poco.

Giuntoli accontenta Allegri, assalto a Berardi

“Da non escludere un tentativo a gennaio per un calciatore con le stesse caratteristiche di Berardi, o magari proprio per l’esterno del Sassuolo” ha spiegato il giornalista di Sky. Un Berardi che come sappiamo è stato al centro delle idee bianconere la scorsa estate ma poi non se n’è fatto nulla.

Un ritorno di fiamma, quindi. Un ritorno di fiamma per un attaccante che come al solito ha iniziato alla grande la stagione e che potrebbe essere davvero utile alla Continassa. Questo come detto potrebbe essere un aiuto nel cambiare sistema tattico, magari anche a gara in corso e all’occorrenza. Una freccia importante. Una di quelle che è sempre meglio avere nel proprio arco.