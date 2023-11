Sky conferma tutto: il nuovo ‘mastino’ della Juve arriva dalla Premier

Calciomercato Juventus, Sky conferma tutto: il nuovo centrocampista per Massimiliano Allegri arriva dalla Premier League

Il centrocampista a gennaio dalla Premier League. Ma non quell’Hojberg del Tottenham con caratteristiche un poco più fisiche e quindi di contenimento. Ma una mezzala di qualità che possa anche avere nelle gambe qualche gol e che ha sicuramente dei giusti tempi di inserimento.

Cambiano le strategie in casa bianconera secondo le informazioni riportate da Di Marzio, ma non cambia il campionato di riferimento: il nuovo innesto in mezzo al campo per Massimiliano Allegri, necessario e indispensabile per la seconda parte della stagione dovrebbe arrivare sempre dall’Inghilterra. Ecco chi ha messo nel mirino Giuntoli.

Calciomercato Juventus, doppio interesse in Premier League

Due elementi nel mirino della Juve: il primo è Phillips del Manchester City, ma qui bisogna capire se Guardiola ha l’intenzione di cederlo a gennaio. Poco sta giocando poco, però non si sanno ancora quali sono le intenzioni del tecnico catalano.

Oltre a lui potrebbe tornare di moda a quanto pare anche il nome di Partey dell’Arsenal, uno che è già stato accostato con una certa insistenza alla Juventus nei mesi scorsi e che di spazio, pure lui, ne sta trovando poco. In questo caso occhio anche a quello che è l’interesse dell’Atletico Madrid, visto che Simeone lo vorrebbe riavere nella sua squadra. Vedremo, comunque, quello che succederà nei prossimi mesi con Giuntoli che sembra comunque intenzionato a intervenire: non può fare altrimenti dopo le squalifiche a Pogba e Fagioli.