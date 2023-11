Valentina Fradegrada, la paella può aspettare: il lato A fa boom

Valentina Fradegrada non smette mai di stupire i suoi follower: il reggiseno è microscopico e accade l’irreparabile.

Durante la scorsa settimana ci aveva regalato alcuni tra i travestimenti più sexy e spumeggianti sfoggiati in occasione dell’ormai archiviato Halloween. Aveva sfoggiato svariati costumi, riscuotendo ogni volta un successo perfettamente proporzionale alla sua popolarità sui social network.

Valentina Fradegrada ha 3,2 milioni di follower solo su Instagram, il che la dice lunga su quanto piaccia. Va da sé che con un seguito del genere ogni suo post collezioni reaction, like e commenti a più non posso. Nonché che qualcuno diventi virale al punto da rimbalzare di bacheca in bacheca e deliziare ancor più utenti, come se non bastasse. Sta di fatto che è stata di tutto un po’, durante la settimana di Halloween.

Una sirena bollente, tanto per cominciare, ma anche una sposa cadavere, una Catwoman e una Spider-Girl tutta curve e sex appeal. E poi, dulcis in fundo, è stata un vampiro. Il vampiro più sexy che si ricordi nella storia della spaventosissima festa. Uno di quei vampiri in cui tutti, al netto di quello che potrebbe accadere dopo, vorrebbero incontrare.

Valentina Fradegrada, il reggiseno non ce la fa

Ora che tutto è tornato alla normalità, l’ex moglie (ancora non formalmente) di Kevin Prince Boateng non ha certo smesso di stupire, anzi. Magari ci vorrà un po’ prima che si travesta nuovamente, ma anche nei suoi panni quotidiani, questo è poco ma sicuro, è sexy da morire. Sexy da perdere la testa.

Prendiamo una delle sue più recenti Instagram stories, per esempio. In primo piano, almeno in teoria, ci sarebbe un gigantesco padellone di paella. Che sarà stata buona, gustosissima, ma con Valentina Fradegrada sullo sfondo niente e nessuno potrebbe mai reggere la concorrenza. Neanche un piatto così famoso e ricercato.

Tanto più che la bella influencer indossa un bikini microscopico, ma talmente microscopico che il reggiseno fa visibilmente fatica a contenere il suo lato A. Sembra possa esplodere da un momento all’altro, addirittura, con buona pace di quanti hanno avuto la fortuna di imbattersi in questa storia prima che scadesse.